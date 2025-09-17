Transportadores denuncian que no pueden transitar 24 horas en estas regiones por ola de inseguridad

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) encendió las alarmas por la grave situación de inseguridad del sector en varias regiones del país.

Según la presidenta del gremio, Nidia Hernández, en departamentos como Chocó, Norte de Santander y Cauca los conductores no pueden transitar las 24 horas, pues la presencia de grupos armados los expone a asesinatos y extorsiones.

“En las encuestas con los afiliados (la inseguridad) es el tema que más les preocupa. Estamos viviendo una ola de inseguridad que no está permitiendo el tránsito las 24 horas en estos departamentos", aseguró Hernández durante el Congreso Nacional de Colfecar 2025.

Transportadores. Foto: Blu Radio

Cabe recordar que, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Camioneros, más de 30 conductores han sido asesinados en lo corrido del año, mientras que otros han denunciado ser víctimas de extorsiones en las carreteras.

“(Sobre la paz total) Seguramente el Gobierno tuvo buena fe (...) pero el tema es que eso ha fortalecido más los grupos armados, que toman mayor control del territorio y que hay zonas que, ni Policía ni Ejército, entran para prestarnos ayuda”, dijo Hernández.

A la crisis de seguridad se suman los bloqueos en las vías, que entre enero y agosto sumaron 624 casos con pérdidas de 1,7 billones de pesos, además de los cierres por deslizamientos y fallas en la infraestructura vial.

Publicidad

“No hemos recibido mensajes por parte del Gobierno nacional”, advirtió la dirigente gremial, al tiempo que pidió al Ministerio de Hacienda desembolsar la totalidad de los recursos comprometidos con el sector. Según Colfecar, apenas se han girado 50.000 millones de los 175.000 millones prometidos.

Colfecar insistió en que se requieren medidas urgentes para garantizar la seguridad de los transportadores y proteger la competitividad de un sector que resulta clave para la economía del país.