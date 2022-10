Tras patrocinio de Bavaria al fútbol, Postobón se centra en ciclismo y patinaje

aunque mantendrá su apoyo al fútbol através de los uniformes profesionales.

El anuncio se da luego de que Bavaria confirmara su patrocinio por los próximos cinco años al Fútbol Profesional Colombiano, dejando atrás la Liga Postobón.

“Esta decisión está basada en la nueva visión que tiene la compañía, pues quiere trascender de los patrocinios económicos a nuevas dinámicas en la que los recursos que invierte en el tema se vean reflejados en distintas actividades deportivas”, dice el comunicado de Postobón.

Postobón continuará como patrocinador con la marca Manzana Postobón de las selecciones Colombia de ciclismo y patinaje en todas sus categorías.

La compañía de bebidas no alcohólicas explicó que luego de cinco años como patrocinador del fútbol profesional colombiano por intermedio de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), la compañía tomó la decisión de no renovar su contrato de patrocinio al fútbol.

Además anunció que mantendrá su apoyo con el patrocinio a los equipos profesionales Atlético Nacional, Santa Fe, Cali, a quienes la compañía apoya con la marca Postobón y con su franquicia de Pepsi a los equipos Deportivo Independiente Medellín, Junior y Millonarios.

Este es el comunicado completo emitido por Postobón:

La participación de Postobón en el deporte se convertirá en una estrategia multiplataforma. Es decir, la compañía apoyará diferentes deportes desde lo profesional hasta lo social, balanceando de esa forma el posicionamiento de sus marcas y su relación con los consumidores.

“Cuando Postobón apoya el deporte, Colombia se convierte en un equipo. Creemos que es un argumento bastante fuerte para mantener nuestro compromiso con este. Seremos reiterativos en el apoyo al deporte, porque es un compromiso que tenemos para la construcción de un mejor país. Hoy trascenderemos del patrocinio de los torneos de fútbol a una nueva dinámica en la que los recursos que allí se invertían se lleven a otras actividades”, dijo al respecto el presidente de la compañía Miguel Fernando Escobar Penagos.

De acuerdo con la anterior, Postobón continuará como patrocinador con la marca Manzana Postobón de las selecciones Colombia de ciclismo y patinaje en todas sus categorías, deportes que le han dado grandes glorias al país. El apoyo de la compañía también se verá reflejado en competiciones como el Clásico de Ciclismo RCN, la Vuelta a Colombia y torneos de gran importancia local y nacional.

De igual forma, trabajará en proyectos que tienen como base hacer del deporte una forma de generar hábitos de vida saludables, un tema que es de vital importancia dentro de su compromiso con los consumidores de sus bebidas.

Postobón seguirá comprometido con la formación de deportistas por medio del programa Talentos Postobón que será lanzado a principios de 2015. Este programa apoyará con recursos económicos y acompañamiento a los nuevos talentos deportivos del país.

Postobón es quizá una de las empresas colombianas más comprometidas con el deporte, por más de 60 años ha apoyado a los deportistas colombianos de múltiples formas y en diferentes disciplinas. En los últimos cinco años, ha invertido más de $130.000 millones en apoyo al deporte y continuará haciéndolo a través de una multiplataforma en la que se abrirán muchos frentes de acción que irán desde lo profesional hasta lo local.