Tras un año del plebiscito, así va la implementación del acuerdo de paz

Al cumplirse un año del plebiscito del dos de octubre, mediante el cual se buscaba refrendar el acuerdo de paz de La Habana, Gobierno y Farc asistieron a una audiencia pública en la cual se hizo un balance sobre la implementación de lo pactado.



Durante el encuentro, varios sectores expresaron sus preocupaciones por la lentitud con la que avanza la aprobación de leyes derivadas del acuerdo, principalmente la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz que, en plata blanca, debería entrar a funcionar en un mes, pero cuya discusión está enredada en el Congreso de la República, donde el Gobierno no cuenta con las mayorías para sacarla adelante.



Según las Farc, hay personas que se están atravesando en el trámite de las iniciativas y que pondrían en riesgo la consolidación de la paz.



“Cuando hay tantas personas o algunas personas que adversan este proceso de paz, que se interesan es por sembrarle cizaña a la paz y nosotros queremos que se quite todo tipo de cizaña, hasta la jurídica, para que los colombianos podamos avanzar seguros hasta nuestro futuro que tiene que ser el de reconciliación y vida digna”, expresó Iván Márquez, vocero de la ex guerrilla.



Y es que a dos meses de vencerse el mecanismo fast track, que reduce a la mitad el trámite legislativo, además de la estatutaria de la JEP están pendientes de ser aprobados más de diez proyectos, incluida la Reforma Política, la ley que reglamenta la protesta social y la que plantea excepciones a la ley de garantías electorales.



“Estamos próximos a que termine el fast track, pero ahí están los elementos para seguir trabajando por el cambio. No nos preocupa tanto eso, lo importante es la disposición de la gente. Si se quieren cambios positivos hay que salir a buscarlos”, agregó Márquez.



El Gobierno responde



Para el ministro del Interior, Guillermo Rivera, “las velocidades de la democracia no son las velocidades de las dictaduras”.



El jefe de la cartera política expresó que “cada iniciativa tiene que discutirse, cada proyecto de reforma tiene que agotar sus tiempos en el Congreso, escuchar las voces de quienes tienen observaciones, de quienes tienen críticas” y también respetar los controles propios del poder judicial, en este caso de la Corte Constitucional.



“Frente a la ejecución de las tareas de la reincorporación el Gobierno Nacional ha venido avanzando. Hay cosas en las que hay que mejorar pero estamos trabajando en la mejora y el ajuste de lo que sea necesario para cumplir la palabra empeñada en el acuerdo de paz”, concluyó.



