Tres militares heridos en combates con Clan del Golfo en Frontino, Antioquia

En la mañana de este jueves, 18 de agosto, tres militares del Ejército resultaron heridos en medio de un enfrentamiento con integrantes del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Frontino, Antioquia.

De acuerdo con el reporte oficial, el pelotón Córdoba informó a las 7:48 de la mañana que había entrado en contacto armado con una estructura criminal de las disidencias de las Farc que opera en esa región del occidente antioqueño.

Durante la confrontación, uno de los uniformados recibió un impacto de fusil en ambas manos y sufrió además lesiones por esquirlas de granada en la pierna izquierda. Otro soldado profesional terminó aturdido por la onda explosiva del artefacto, mientras que un tercero resultó herido por un proyectil en el muslo derecho.

Al momento no se ha logrado la evacuación de los heridos, a pesar de la gravedad de sus lesiones, debido a que la tropa aún se encuentra en maniobra contra los delincuentes.



Las operaciones ofensivas continúan en el área con el objetivo de contener el accionar de la estructura armada y permitir el traslado seguro de los soldados hacia un centro asistencial.

