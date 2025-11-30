Tres perros murieron luego de ser operados por un falso veterinario

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación en contra de Brayan Alexander Restrepo Parra, quien atentó contra la vida de tres perras el 31 de agosto de 2024 en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

Según las investigaciones, el sujeto habría maltratado por medio quirúrgico a tres perras: Princesa, Luna y Bella. El fiscal encargado del caso señaló que el hombre no se encontraba capacitado para realizar este tipo de procedimientos, por lo que se le podría atribuir el delito de maltrato animal, debido a que las intervenciones trajeron complicaciones fuertes a la salud de los animales.

Lamentablemente, Princesa no sobrevivió, lo que llevó a sus dueños a tomar la decisión de aplicar eutanasia. Aunque se le imputaron cargos al sujeto por maltrato agravado, estos no fueron aceptados en el proceso judicial.

En Antioquia, específicamente en el barrio Las Brisas de Dabeiba, otro caso estremeció a la comunidad. José Álvaro Restrepo fue señalado por agredir a tres perros que presentaban signos de desnutrición, deshidratación y evidencias de violencia física y sexual. Las autoridades dictaron una medida de aseguramiento que no implica privación de la libertad mientras avanza la investigación.



Por último, en Pereira, un fiscal presentó cargos contra Jorge Andrés Marín Henao, miembro activo del Ejército Nacional, tras dispararle a un perro criollo de ocho años llamado Tony. Según la investigación, el hecho ocurrió luego de que el animal ladrara, y se determinó que no representaba ninguna amenaza para el uniformado.