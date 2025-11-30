En vivo
Tres perros murieron luego de ser operados por un falso veterinario

Un falso veterinario en Bogotá, un caso de maltrato en Antioquia y un disparo a un perro en Pereira evidencian un preocupante aumento de agresiones contra animales en el país, por lo que se abrió 3 procesos judiciales contra los responsables.

