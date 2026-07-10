Tres policías resultaron heridos tras ataque con drones a estación en Arenal, sur de Bolívar

Un nuevo ataque con artefactos explosivos sacudió al sur de Bolívar. Tres policías resultaron heridos durante la noche de este viernes 10 de julio, tras un ataque con drones a la estación de Policía del municipio de Arenal del Sur.

A través de un comunicado, la institución policial informó que en las últimas horas fueron lanzados varios artefactos explosivos improvisados contra las instalaciones de la Estación de Policía de Arenal, lo que afectó a los uniformados y la infraestructura de la unidad policial.

“De manera inmediata, la Policía Nacional activó los protocolos de seguridad y coordinación interinstitucional, con el fin de fortalecer la presencia institucional y garantizar la tranquilidad de los habitantes del municipio” detallaron en la comunicación, al tiempo que rechazaron categóricamente estas acciones y pidieron evitar la difusión de información no verificada y colaborar oportunamente con las autoridades.

Por su parte, el gobernador de Bolívar Yamil Arana a través de su cuenta de X, aseguro que este ataque, al parecer, fue perpetrado por el ELN, y pidió acciones urgentes en la zona.



“No es un hecho aislado. La seguridad del sur de nuestro departamento se ha deteriorado en estos últimos años. Así como el Catatumbo, el Cauca y otras zonas del país, nuestra gente también vive a merced de ataques como el hoy. Pedimos acciones militares urgentes en la zona. La situación no da espera”, escribió el mandatario.