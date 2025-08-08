Tribunal tumba nombramiento de Alfredo Molano como cónsul en México.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el decreto 0074 del 30 de enero de 2024, mediante el cual el Gobierno designó de manera provisional a Alfredo Molano Jimeno como cónsul de Colombia, en calidad de consejero de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

La decisión judicial respondió a una demanda presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), que argumentó que la designación vulneraba las reglas establecidas para el acceso y ejercicio de los cargos en la carrera diplomática.

En el fallo, el Tribunal precisó que el Ejecutivo no demostró la existencia de las circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000, que permiten realizar nombramientos provisionales.

El análisis de las pruebas evidenció que, al momento de la expedición del decreto, había funcionarios de carrera inscritos que cumplían los requisitos para desempeñar el cargo y que, pese a ello, no fueron considerados ni se explicó la razón de su exclusión.

Con esta decisión, Molano Jimeno se suma a la lista de nombramientos diplomáticos del actual Gobierno que han sido cuestionados y revocados por la justicia por no cumplir con los requisitos de experiencia o por desconocer el régimen especial de carrera.