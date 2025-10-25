En vivo
Trump vuelve a arremeter contra Petro tras la inclusión de este en la Lista Clinton

Trump vuelve a arremeter contra Petro tras la inclusión de este en la Lista Clinton

El mandatario norteamericano volvió a afirmar que Petro es un líder del narcotráfico, en el marco de la decisión de la OFAC de incluir al presidente, a Verónica Alcocer, a su hijo y al ministro del interior.

Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

Tras el anuncio de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la inclusión del presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton, el presidente norteamericano Donald Trump ofreció su primera declaración, reiterando que el mandatario colombiano “es un líder del narcotráfico”.

Cabe recordar que, durante la semana, Trump ya había hecho señalamientos similares contra Petro, al que calificó como “un matón, un lunático” y lo acusó de tener “una fábrica de cocaína”, además de afirmar que “Colombia tiene un líder horrible”.

Tras conocerse su inclusión en la lista, el presidente Petro aseguró que nunca ha realizado negocios en Estados Unidos, que no tiene cuentas en ese país y que, por tanto, no hay activos que congelar. Agregó que no tiene intenciones de establecer vínculos comerciales con ese territorio y confirmó que ya cuenta con un abogado para defenderse de la decisión del Departamento del Tesoro.

Entre las consecuencias de estar en la Lista Clinton se encuentran el bloqueo de bienes y cuentas en Estados Unidos, la prohibición de realizar transacciones dentro de su territorio, la exclusión del sistema financiero internacional y la pérdida de contratos o relaciones comerciales con entidades y empresas de ese país.

