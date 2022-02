Tutelar supuesto derecho a suprimir una vida inocente pone en riesgo el Estado de derecho: Iglesia

La Iglesia católica se pronunció esta mañana luego de que la Corte Constitucional declarara legal el aborto hasta las 24 semanas de gestación, una decisión que ha levantado ampolla entre los sectores más conservadores en Colombia.

De acuerdo con un comunicado de la Conferencia Episcopal Colombiana, que se declaró perpleja por la decisión de la Corte Constitucional, tutelar supuesto derecho a suprimir una vida inocente pone en riesgo el Estado de Derecho.

Publicidad

“Consideramos que la reivindicación de un derecho deja de ser legítima si implica negar o atropellar los derechos del prójimo. No se puede ocultar o minimizar el hecho de que todo embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto de la madre, en condiciones de indefensión y vulnerabilidad, quien tiene a su vez el derecho a formar parte de la familia humana. Sostener que los derechos a la vida y a recibir la protección del Estado, amparados por la Constitución (cf. art. 2. 5. 9), no lo cobijan desde el momento de su concepción, es una afrenta a la dignidad Página 2 de 2 humana. Por lo mismo, tutelar el supuesto derecho a suprimir una vida humana inocente, pone en riesgo el fundamento mismo de nuestro orden social y del Estado de Derecho. El aborto directo es un acto inmoral y una práctica violenta contraria a la vida”, dice la comunicación de los obispos de Colombia.

Los obispos católicos mostraron su “perplejidad y profundo dolor” por la decisión de la Corte Constitucional y se preguntaron si no habría otros caminos que permitieran salvaguardar la vida de las madres y de sus hijos.

Publicidad

“El problema del aborto no puede limitarse solo a la mujer gestante, sino que reclama la solidaridad de la entera sociedad. Todos los colombianos tenemos el deber constitucional de "obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas" (Constitución política de Colombia, art. 95, 2). Ya que esta virtud permite crear alternativas de bien, allí donde el mal se enarbola como única opción, queremos ser los primeros en ayudar a encontrar la opción buena cuando el aborto parece ser la solución. Lo hacemos en nombre de Aquel que vino a traer vida en abundancia, con la esperanza de que también el Estado, así como todos los compatriotas de buena voluntad, no escatimarán esfuerzos para proteger y promover la vida humana, aun en las circunstancias más complejas”, puntualiza.

Publicidad

La Corte Constitucional votó este lunes a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, un paso "histórico para América Latina", que han empujado organizaciones feministas para la protección de la vida y la salud de las mujeres.

Tras meses dilatando la decisión por trabas administrativas e impedimentos de jueces impuestos por organizaciones contrarias al aborto, la Corte aprobó, en sesión extraordinaria con 5 votos a favor y 4 en contra esta decisión, que no elimina el delito del aborto del Código Penal, pero da un plazo de seis meses a las gestantes que quieran poner fin a su embarazo.