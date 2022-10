UIS asumirá intereses de matrículas y prestará computadores a sus estudiantes

En medio de la crisis generada por el coronavirus, la Universidad Industrial de Santander, UIS, planteó una serie de disposiciones para que los estudiantes puedan seguir realizando sus estudios aunque no tengan los recursos suficientes para pagar las matriculas o comprar un computador este año.

El rector de la UIS, Hernán Porras, explicó en Blu Radio que ha venido conversando con algunas entidades de financiación para que los estudiantes puedan acceder a créditos y que la institución de educación superior asuma los intereses de esos dineros.

“El Consejo Académico le va pedir al Consejo Superior que la universidad permita, a través de Coofuturo, del Icetex o del Banco Pichincha, entre otros, que se puedan tener posibilidades para que estas entidades presten las platas a los padres de familia o a los estudiantes para que ellos puedan pagar la matricula del primer semestre de 2020 que inicia el próximo 19 de mayo y, los intereses que conlleva ese pago los asuma la universidad, ese es el gran aporte económico que podemos hacer como universidad para que nuestros estudiantes se beneficien”, explicó Porras.

De igual forma el rector de la UIS aclaró que la universidad comprará 1.000 computadores portátiles entre mayo y junio de este año para que los estudiantes que no tienen este tipo de equipos puedan acceder a las clases cuando no se puedan hacer en el campus, sino a través de lo que se ha denominado presencialidad remota, es decir, a distancia, o en medio de las cuarentenas que viene decretando el gobierno nacional; pero además de computadores la universidad explicó que comprará 500 tabletas para las clases que se pueden desarrollar con este tipo de equipos.

Se estima que en este momento un 5% de los estudiantes de la UIS no tienen un computador portátil, es decir, un promedio de 900 a 1000 estudiantes, mientras que un 3% no tiene conectividad o forma de conectarse a la red de internet porque no tienen plan de datos fijo.

En ese sentido el rector de la universidad explicó que se adelantaron las vacaciones de los docentes del 4 al 18 de mayo para reiniciar las actividades académicas el próximo 19 de mayo y de esta forma desarrollar un semestre de 17 semanas, dando una primera semana para que los estudiantes y docentes realicen acuerdos sobre la forma de manejar la asignatura.

