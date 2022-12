Ultimátum de Fiscalía a Farc genera aguda controversia política

Luego que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, indicara que la Farc tienen hasta este lunes para revelar la lista de los bienes adquiridos durante el conflicto, diferentes sectores reaccionaron criticando la postura del ente investigador y aplaudiendo la medida adoptada.

“Ojalá quedara absolutamente claro que si las FARC no entregan sus bienes para reparar a las víctimas y aparecen vienes después, quienes no los hayan entregado pueden perder los beneficios que tendrían sobre todo ante los tribunales colombianos y las instancias internacionales”, dijo el senador del Centro democrático Iván Duque.

Por su parte, el senador del Polo Democrático dijo que Néstor Humberto Martínez no puede hacer imposiciones al acuerdo de paz logrado entre el Gobierno y las Farc.

“Aquí hay un acuerdo de paz y aquí no hay imposiciones, y menos llamados perentorios. Así que luego del a acuerdo de ayer es evidente que aquí las cosas no se dan por fechas límites, no creo que esta sea la actitud correcta en este momento. No hay forma de imponer ese tipo de cosas, aquí lo que se impone es el diálogo”, dijo Cepeda.

“Me parece muy importante, yo creo que esta obligación, este compromiso que las FARC tienen es fundamental que lo resuelvan pronto. Yo creo que todos los colombianos estamos esperando que ellos presenten esta lista de bienes, y después de la firma ya es bueno que empiecen a trabajar, y eso está bien”, dijo Claudia López del partido Alianza Verde.

Escuche en este audio más información sobre:

-Representantes del Centro Democrático reconocieron la importancia de que Rodrigo Londoño Echeverry, ‘Timochenko’, haya pedido perdón a las víctimas de las Farc durante la firma del acuerdo de paz en Cartagena.

-Monseñor Darío Monsalve, obispo de Cali, dijo que no va a hablar con el expresidente Álvaro Uribe en tiempos de elecciones, luego de que el exmandatario asegurara que el jerarca católico lo había calificado de paramilitar.

-Fue capturada Mercedes del Carmen Ríos exsecretaría de Integración Social del gobierno de Samuel Moreno Rojas, vinculada a la investigación por el carrusel de contratos.

-Las víctimas de las Farc en Norte de Santander pidieron al grupo guerrillero que entregue información sobre los secuestrados que tiene en su poder.

-La Fiscalía investigará la contratación regional por más de 6 billones de pesos, en 29 departamentos del país.

-El primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump rompió récord de audiencia televisiva.

-Atlético Nacional va por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

-Las autoridades ambientales iniciarán en los próximos días la inspección de los 81 acueductos que tiene Bogotá para garantizar la calidad del agua.