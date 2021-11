Un campesino muerto y otro más herido deja activación de campo minado en el Meta

Según el Ejército, la estructura de alias 'Gentil Duarte', máximo cabecilla de las disidencias de las FARC , instaló un campo minado en inmediaciones del acueducto que suministra agua potable al centro poblado de San Juan de Lozada, del municipio de la Macarena, Meta.

Hasta la zona arribaron dos campesinos que pretendían realizar actividades de caza y activaron accidentalmente los artefactos explosivos que le quitaron la vida a Arsenio Cardoso Mendoza.

El labriego Abel Gaitán Hurtado resultó gravemente herido por las esquirlas y fue evacuado por un centro médico de Florencia, Caquetá.

BLU Radio contactó a Jorge Cardozo, hijo del campesino que perdió la vida, quien contó que está viviendo un verdadero calvario porque ninguna autoridad ha podido sacar el cuerpo de su papá que completa 18 horas bajo el inclemente rayo del sol y teme que su estado de descomposición avance.

“Y ahí estamos a 18 horas y mi papá sigue botado en el sitio con un rayo de sol, como ha calentado hoy y nadie nos ha ayudado a sacarlo. Yo acabo de venir del sitio donde está mi papá, exponiendo mi vida porque en la zona puede haber más artefactos explosivos y no hay quien nos ayude a sacarlo, con este rayo de sol se nos va a descomponer. A quince minutos del sector, hay un retén del Ejército que le requisa a usted hasta lo que no tiene y no han llegado desde ayer acá”, dijo Jorge Cardozo, hijo de víctima de la mina.

Pidió al Ejército agilizar las operaciones para extraer el cadáver, pues mañana completaría 24 horas tendido en una zona montañosa.

“Eso es de lo más cobarde, porque mi papá era un trabajador, era un civil de lo más normal, un jornalero que se levantaba desde las cinco de la mañana hasta las cinco de la tarde, eso era mi papá. Anoche se le dio porque un amigo le dijo, << oiga Arsenio vamos a buscarnos alguna cosa para comer >> y se fueron a las siete de la tarde y los levantó una bomba, el otro señor está en Florencia hospitalizado con un pulmón roto, tiene esquirlas que le perforaron el estomago y tiene peritonitis, a ese señor lo pudimos auxiliar con una petrolera”, añadió Cardozo.

Con el corazón arrugado, Jorge también le hizo un llamado a los grupos ilegales para que no incluyan a los campesinos dentro de su guerra armada, ya que los jornaleros trabajan todos los días por abastecer de alimentos al país y no merecen tener un final fatal.

