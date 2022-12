Un policía murió en ataque del ELN en Pelaya

Un atentado del ELN en el municipio de Pelaya, Cesar, dejó como resultado un policía muerto y otro más herido.



El uniformado fue identificado como Andrés Estrada Morrón, mientras que otro policía quedó gravemente herido.



“Sucedió en uno de los parques. A dos policías les activan una carga explosiva a pocos minutos de haberse bajado a insperccionar”, dijo el mayor Mauricio Bonilla Méndez, comandante operativo de la Policía del Cesar.



El sargento Manuel Estrada, padre de la víctima, no descarta que el ataque fue en represalía a una baja que tuvo el ELN en pasados días, tras enfrentarse a la Policía en el caserío Las Vegas.



"Ellos cobran a su manera y en esta ocasión me tocó a mí como padre recibir la noticia de mi hijo", comentó Estrada.



El policía fallecido llevaba cinco años de servicio en la institución y era barranquillero. Se espera que su cuerpo llegue en la tarde del viernes a la capital del Atlántico, donde serán realizadas las honras fúnebres.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Un avión de la Fuerza Aérea distribuye medicamentos en tres ciudades del país en medio del paro camionero.



-Mientras tanto, las Fuerzas Militares ya tienen desplegados más de 50 mil uniformados para evitar estos hechos en las carreteras del país, anunció el comandante del Ejército, General Alberto José Mejía.



-Tras los dispositivos de seguridad anunciados por el presidente Santos, Corabastos reportó el ingreso relativamente normal de carga a la principal central de abastos del país, generando un comportamiento estable de precios en la mayoría de productos.



-La madre del joven agredido por la policía en Barranquilla considera insuficiente la sanción de 8 meses de suspensión del cargo a los dos uniformados.



-Este viernes, se anunciarán los resultados del Plan Apertura que define una hoja de ruta en material de control, seguridad y asistencia social para la eventual reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela.



-Las principales fuerzas se izquierda en el país liderarán una serie de marchas y concentraciones en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Villavicencio y Neiva en respaldo a los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc.



-El vicepresidente Germán Vargas Lleras aclaró que si los estudios ambientales no pasan, el segundo canal de acceso a la bahía de Cartagena no se construirá.