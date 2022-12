Un soldado muerto y 8 más enfermos por extraña enfermedad en pelotón en Putumayo

Un soldado muerto y al menos siete más enfermos deja una extraña enfermedad en un batallón del Ejército en Putumayo, según confirmó a BLU Radio el secretario de Salud del departamento, Jorge Molina.

El funcionario dijo que los uniformados se encontraban realizando labores de erradicación de cultivos ilícitos cuando resultaron afectados .

Publicidad

“De los ocho, uno fallece, antes de que se realice la atención prehospitalaria. Se le practicó el protocolo de necropsia por parte de Medicina Legal, el cual que reporta que fue un taponamiento cardiaco lo que le ocasionó la muerte el soldado”, dijo.

Molina aclaró que se desconoce aún qué tipo de enfermedad afectó a los soldados porque las muestras solo se realizaron hace un día.

De acuerdo con el funcionario, los soldados presentaron síntomas febriles y catarrales.

Publicidad

La información, fue confirmada por el Ejército en un comunicado, en el que confirma que el soldado muerto fue identificado como Luis Heli Robayo.

BLU Radio conoció un audio en el que quedó registrada una fuerte discusión entre los siete militares que permanecían en cuarentena por la extraña enfermedad.

Publicidad

Vea aquí: ¿Mayor del Ejército buscaba tapar muerte de soldado por enfermedad en Putumayo?

La pelea se presenta con un mayor, identificado como Camilo Urrego, quien, al parecer, no quería que se conociera la situación.

"Yo lo mate o qué, yo lo mate o qué soldado, no joda, a mí no me manotee, no joda. A mí tampoco manotee, porque es un mayor qué", se escucha en la fuerte discusión que después termina, al parecer, en un cara a cara.

Este es el texto del comunicado:

El Comando de la Vigésima Séptima Brigada de Selva, unidad militar orgánica de la Sexta División del Ejército Nacional, se permite comunicar a la opinión pública que:

Publicidad

1. Hoy, 4 de marzo de 2020, en horas de la madrugada, el soldado profesional Luis Helí Robayo Fuentes, orgánico del Batallón de Infantería N.° 17 José Domingo Caicedo, ubicado en Chaparral, Tolima, falleció.

2. Según las primeras informaciones, nuestro soldado, que se encontraba realizando labores de erradicación de cultivos ilícitos en la vereda Canacas de Las Vegas del Piñuña, jurisdicción del municipio de Puerto Asís, Putumayo, manifestó sentirse enfermo.

Publicidad

Ante esta situación, fue atendido por los enfermos de combate y se inició de forma inmediata el planeamiento operacional para su evacuación; sin embargo lamentablemente falleció.

3. Este comando puso en conocimiento los hechos a las autoridades judiciales competentes, para que inicien la investigación correspondiente y permitan esclarecer lo ocurrido.

4. Sentimos profundamente la muerte de nuestro soldado, y con el Centro de Familia Militar se ordenó un compañamiento permanente para la familia de nuestro héroe.