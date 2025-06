Una demostración de la división de poderes: Presidente del Congreso tras firmar Ley del Fonpet

En compañía de los gobernadores de Bolívar, Valle, Putumayo, Santander y Antioquia, el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, sancionó desde Cartagena la ley que modifica el uso de los recursos del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet).

Durante la firma de esta ley, que habilita a los gobernadores y alcaldes a utilizar dichos recursos, el presidente del Congreso aseguró que esto es “una demostración de cómo opera la división de poderes”, ya que el presidente Gustavo Petro la objetó, es decir, se negó a firmarla.

“Esta es una demostración de cómo opera la división de poderes en Colombia. Cada poder público es independiente, y eso quedó plasmado en la Constitución Nacional. Ante la falta de sanción del presidente de la República, el presidente del Congreso lo puede hacer. Entonces, es división y equilibrio de poderes”, sostuvo.

Sobre los efectos de esta ley a corto plazo, el senador Cepeda afirmó que le devuelve la plata a los colombianos y, en especial, a las regiones.

“Yo le pregunto a los colombianos: ¿dónde prefieren esa plata? ¿Metida en un cajón del Ministerio de Hacienda, incluso sin producir intereses, o en estos programas importantes de infraestructura y programas sociales? (…) Esa plata ni siquiera es de las gobernaciones, esa plata es de la gente; esa plata la recuperan los colombianos para sus obras de desarrollo”, precisó.

A su vez, el presidente del Congreso señaló que esta ley tuvo el trámite que debía cumplir en el Legislativo, y que lo único que hizo fue cumplir con su deber, sin cálculos políticos sobre lo que piensa el presidente de la República.

Publicidad

“Esta ley tuvo un trámite pacífico y tranquilo en el Congreso de la República. Se dieron cuatro debates, se dio la conciliación, se aprobó, y ya tendrían que demandarla quienes lo piensen así, ante la Corte Constitucional. Pero fue una ley tramitada limpiamente y en favor de los colombianos, y yo no creo que ningún colombiano se atreva a demandar una ley que va al bolsillo de la gente, que saca la plata de las gavetas del Ministerio y se la mete al bolsillo de los colombianos”, dijo.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, aseguró, por su parte, que este dinero se invertirá en la creación de un fondo “Pro Educación Superior”.

“Vamos a crear ese fondo, y la mitad de esos recursos va a garantizar la educación superior de los niños y jóvenes de Bolívar, pero además la educación superior del otro 50 % de los profesores. Yo quiero que los profesores de Bolívar se vuelvan especialistas, magísteres, doctores. Y el tercer gran programa que vamos a financiar son obras de mitigación por inundaciones”, detalló.

Publicidad

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sostuvo que, más allá de los recursos de los que podrán disponer en las regiones, la firma de esta ley demuestra que en Colombia funciona la democracia.

“Nosotros vamos a utilizar esos recursos para buscar sacar de la pobreza extrema a más de 70 mil mujeres cabeza de hogar, que tienen a su cargo niños menores de 5 años. Pero eso no hubiera sido posible, ni siquiera la aplicación de los recursos, si en Colombia no estuviera funcionando la democracia, si la separación de poderes no cobrara vida a través del valor de personas como el presidente del Congreso, los magistrados y el registrador, que defienden las instituciones”, agregó.