“Una ley de sometimiento no es el camino para la paz total”: abogado del Clan del Golfo

En las últimas horas se conoció por medio de un comunicado que el Clan del Golfo había designado a sus abogados para avanzar en las negociaciones y los diálogos con el Gobierno en medio del proceso de paz total.

"Después de un consenso unificado entre el Estado Mayor hemos contratado los servicios profesionales de abogados y, por ende, conferido poder amplio y suficiente para que adelanten acercamientos, exploraciones y, de ser el caso, negociación jurídica en nombre del Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia", dice el comunicado.

Uno de ellos es el abogado Ricardo Giraldo, quien aseguró que están a la espera de que el Gobierno nacional responda a este pronunciamiento hecho por el Clan del Golfo en el que manifiestan su voluntad de avanzar hacia la paz total, con el objetivo de lograr una eventual negociación jurídica. Giraldo se refirió a la ley de sometimiento que el Gobierno busca tramitar en el Congreso y aseguró que es "absurda" si se le busca aplicar al Clan del Golfo.

"Es totalmente absurda si se le quisiese aplicar a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, pues se trata de mezclar las Autodefensas Gaitanistas con otras estructuras armadas que, si bien son importantes y tienen poder de daño, no tienen las mismas magnitudes y estructura que tienen las AGC, jurídicamente no vería viable como aplicar esas disposiciones. Una ley de sometimiento no es el camino para una pacificación del Estado, si el Gobierno quiere una paz total, pues no es una ley de sometimiento", señaló el abogado.

Por otro lado, aseguró que ese grupo le manifestó al Gobierno que esa ley no es para ellos, la asumen como si fuera una ley que se ha creado para otro tipo de grupos, pero no para el Clan del Golfo.

"Ni siquiera tienen planteado o idealizado que esa ley sea de aplicación para ellos, entonces si eso lo dicen ellos que realmente se verían afectados o beneficiados con esa ley pues iría en sintonía con mi apreciación jurídica al respecto", agregó.

Entretanto, aseguró que lo que debe discutirse y el punto importante del proceso es si hay ánimo o no de hacer la paz por parte del Estado.

"Lo que realmente importa es que haya paz estable y duradera y con seguridad jurídica por su puesto, ellos hasta el momento no me han dicho 'es que si no nos aceptan como actores políticos entonces no hay nada’. No, estamos a la espera de que es lo que tiene el Gobierno nacional planteado para las AGC y con base en ello, entraríamos a negociar", concluyó.

