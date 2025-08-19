¿Una NASA colombiana? Gobierno propone crear una Agencia Espacial y así funcionaría

El Gobierno radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca la creación de la Agencia Espacial Colombiana, un organismo que tendría como misión coordinar, ejecutar y fortalecer las políticas públicas en materia espacial, satelital y aeroespacial. La iniciativa, de acuerdo con el documento, pretende situar a Colombia dentro del grupo de países que cuenta con una agencia dedicada exclusivamente al desarrollo de capacidades tecnológicas y científicas en el espacio.

Según el documento, la Agencia estará adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y reemplazará a la Comisión Colombiana del Espacio, creada en 2006, que hasta ahora había funcionado como un organismo de coordinación sin autonomía ni recursos suficientes. Con esta reforma, el país busca superar las limitaciones técnicas y financieras que frenaban el avance en proyectos satelitales.

Agencia Espacial Colombiana Foto: Agencia Espacial Colombiana

Entre las principales responsabilidades de la futura entidad se encuentran formular y ejecutar la política espacial colombiana, promover y desarrollar proyectos satelitales aplicados a áreas estratégicas como defensa, comunicaciones, agricultura de precisión, monitoreo ambiental y gestión del riesgo de desastres, impulsar la formación de talento humano especializado en ciencias espaciales, ingeniería aeroespacial y nuevas tecnologías, articular esfuerzos con universidades, centros de investigación y empresas privadas, tanto nacionales como internacionales.

El proyecto de ley establece que la Agencia se financiará principalmente con recursos del Presupuesto General de la Nación, aunque también podrá acceder a cooperación internacional, convenios con agencias espaciales de otros países y alianzas con el sector privado. Esta apertura busca atraer inversión extranjera y participación de empresas tecnológicas que permitan acelerar el desarrollo de proyectos espaciales en el país.

“Con esta Agencia, Colombia podrá planear y ejecutar proyectos de largo plazo que hoy dependen de terceros países. El objetivo es que el país no solo consuma tecnología espacial, sino que también pueda producirla y exportarla”, señala el documento en la exposición de motivos.