Una Séptima Papeleta no tiene efecto legal, solo de opinión: registrador Sánchez

El registrador nacional Carlos Ariel Sánchez habló en Blu Radio sobre las propuestas de la Alianza Verde y el Partido de La U, además de la exsenadora Piedad Córdoba, de crear una ‘Séptima Papeleta’ en octubre en torno al proceso de paz que adelanta el Gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc.



“No se pueden dar órdenes a través de una Séptima Papeleta, son opiniones políticas expresadas por los colombianos en las urnas”, expresó el registrador. (Lea también: Piedad Córdoba se opone a propuesta del Partido Verde sobre ‘séptima papeleta’ )



Sánchez advirtió que si algún grupo de ciudadanos presenta una propuesta de Séptima Papeleta, debe ser una redacción que no se convierta en orden, de tal manera que no sea una decisión vinculante, pues una orden se debe hacer con un referendo.



Reiteró que un llamado a las urnas a los colombianos para que voten, debe ser en el marco de una opinión y no con el designio de crear una ley o un cambio constitucional. (Lea también: Gobierno no descarta propuesta de séptima papeleta sobre plazo a acuerdo de paz )



“Esas papeletas no tienen ningún efecto legal sino uno político”, agregó.



Incluso, advirtió que podrían avalarse “tres o cuatro papeletas”, pero esos tarjetones electorales complicarían aún más el proceso de votación, pues cada ciudadano se enfrentaría a unos 8 tarjetones en un mismo día. Además, la inclusión de cada una de esas papeletas propuestas costaría entre 20 o 25 mil millones de pesos. (Lea también: Debate: ¿Hay que ponerle plazos al proceso de paz? )



“Una cosa fue la Séptima Papeleta, que incluso no fue contabilizada, a otro tipo de papeletas que son manifestaciones de sentido pedagógico como la de marzo de 2010 en la Costa Atlántica para una ley de ordenamiento territorial”, finalizó.