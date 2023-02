“Una vida verdaderamente perdida”: Gustavo Petro sobre muerte de Samuel Moreno

Diferentes sectores políticos se pronunciaron por la muerte del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas en las últimas horas por cuenta de un infarto. Moreno se encontraba en la UCI del Hospital Militar luego de ser encontrado inconsciente en la celda donde permanecía pagando su condena de 19 años.

El presidente de la República, Gustavo Petro , se pronunció sobre la muerte del exmandatario de los bogotanos en sus redes sociales.

“Me entristece la muerte de Samuel Moreno. Una vida verdaderamente perdida. Una enseñanza a las izquierdas sobre los caminos que jamás debe emprender una alternativa política” expresó Petro en Twitter.

Me entristece la muerte de Samuel Moreno. Una vida verdaderamente perdida. Una enseñanza a las izquierdas sobre los caminos que jamás debe emprender una alternativa política. https://t.co/LILlQXFuDj — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 11, 2023

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se manifestó y, por el mismo medio, dejó sentidas palabras ante el deceso de Moreno.

“Lamento la muerte repentina del exalcalde Samuel Moreno. A su familia y amigos mis condolencias y respeto en este momento tan doloroso y difícil. Muy especialmente a su esposa e hijos y a su señora madre”, publicó.

Su abogado de confianza Iván Cancino lo calificó como un hombre que siempre defendió su inocencia hasta el último momento.

“Como ser humano era buen amigo, preocupado, un hombre alegre, jovial, un hombre amoroso, un hombre de familia. Los reproches no se los are yo, se los aran otras personas y también responderá ante Dios, si es que tiene que responder, porque el siempre mantuvo su afán de defenderse. De demostrar que no había infringido la ley”, señaló.

Por su parte, la senadora Clara López, quien fue exsecretaria de Gobierno de la administración de Moreno, lamentó la muerte del exalcalde y envió condolencia a la familia.

“Acaba de fallecer Samuel Moreno. Su madre esposa e hijos alcanzaron a estar presentes. Reitero mi solidaridad con la familia y mi sentido dolor por su fallecimiento”, mencionó.

Hasta el momento el Polo Democrático, partido en el que militó Moreno, no se ha pronunciado sobre la muerte del exalcalde de Bogotá.

