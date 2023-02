Unas 19 personas resultaron quemadas en el rostro tras ponerse la santa ceniza en Chiscas, Boyacá

Unas 19 personas resultaron con quemaduras en su rostro producto de la imposición de la santa ceniza el pasado miércoles en Chiscas, Boyacá .

Caía la tarde cuando las campanas de la iglesia sonaban para dar aviso de que pronto iniciaría la misa del miércoles de ceniza a las 6 de la tarde. Al templo llegaron más feligreses de lo común, era una cita especial para los creyentes.

"A las 6 de la tarde fue la santa misa y cuando llegamos pues eso estaba la iglesia llena, yo me quedé bien atrás, esperamos y entonces nos colocaron la ceniza, pero al momento de una vez nos empezó a arder, pero yo no me la quité, bastante gente sí que se la quitó rápido, pero hubo varias personas quemadas", señaló una de las feligreses afectadas.

Publicidad



"Por la noche pues nos quitamos eso, nos echamos crema, pero mi hija fue la más grave", añadió la habitante según la cual cerca de 19 personas se vieron afectadas, además de que también habrían algunos estudiantes.

"Yo fui allá donde el sacerdote y le comuniqué, entonces me dijo que sí, que ya le habían dicho que habían varias quejas, pero que él no sabía cómo sería, pero que él siempre quemaba el ramo del año pasado y hacia con agua bendita la ceniza", indicó la ciudadana.

Algunos afectados han acudido a centros de salud, mientras piden que se adelante la respectiva investigación que ayude a esclarecer lo sucedido.

Publicidad

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: