Universitaria denuncia que conductor de carro ‘pirata’ la abusó sexualmente

Una joven universitaria de la ciudad de Jamundí denunció que fue abusada sexualmente por un conductor de un carro de servicio informal, más conocido en el Valle del Cauca como un ‘carro pirata’.

El hecho se presentó cuando la joven tomó el servicio en el sector de Terranova y, según denuncia, el hombre se la llevó a un sector solitario donde la amenazó con un cuchillo y la obligó cometer algunos actos en contra de su voluntad.

“Decía que me iba a matar si no lo hacía y yo con miedo a que me hiciera algo accedí”, contó la mujer en un audio que se hizo viral en las redes sociales.

Después de esto, la mujer se dirigió a la Fiscalía para denunciar el caso y entregó la placa del vehículo, marca Suzuki, para que se adelantara la respectiva investigación.

De acuerdo con la versión entregada por la joven estudiante el vehículo tenía vidrios polarizados, además las placas serían de Cali.

Entre tanto, las autoridades aseguran que el caso ya fue verificado y corroboraron que efectivamente se presentó un abuso sexual.

Según el mayor Andrés Obando, comandante de la Policía de Jamundí, la Fiscalía ya está al tanto del caso y adelantan la investigación con la denuncia de la universitaria.

A su vez, explicó que esta no sería la primera vez que este conductor del vehículo ‘pirata’ es señalado de cometer actos de violencia sexual.

Finalmente, la Policía aseguró que esta persona ya está identificada, pero se está a la espera de la orden de captura.

