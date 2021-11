Uno no puede como precandidato buscar causas de ocasión: Fedegán le responde a Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y hoy precandidato presidencial en la Coalición de la Esperanza, le envió una carta a José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en la que le propone un detener la ampliación de la ganadería en la Amazonía.

“Quiero hacerle una reflexión y una propuesta: El año pasado 171.000 hectáreas de bosque fueron taladas, 109.000 de ellas en la Amazonía. Una de las principales causas de esa tragedia ambiental fue la ganadería extensiva. En su condición de líder del gremio de ganaderos más importante del país, y dado el momento histórico por el que atravesamos, me atrevo a sugerirle ejercer un liderazgo con los ganaderos para que se detenga la ampliación de la frontera ganadera en la amazonia”, dice la misiva.

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, el precandidato Cristo señaló que con la carta no busca culpar a Fedegán de la deforestación para ganadería, sino que quiere enviar un mensaje de reflexión y de debate para buscar alternativas que ayuden a mitigar esta problemática.

“Esta semana ha estado sobre el tapete las discusiones de la COP26. Yo creo que los colombianos hemos reflexionado sobre lo que significa el cambio climático. Tenemos que pasar de las promesas a acciones concretas”, señaló Cristo.

Además, reiteró: “Quiero insistir en que esto no es un ataque a Fedegán ni a Lafaurie. Aquí no se trata de buscar quién es más culpable que otro. Las cifras están ahí. No las podemos desconocer. (…) Si no cambiamos o detenemos la expansión de ganadería vamos a incumplir los compromisos”.

Por su parte, el presidente del gremio ganadero, también en entrevista con este medio radial, afirmó que el problema de la deforestación no es culpa de la ganadería sino de los cultivos ilícitos, que, indicó, aumentaron desde que se firmó el acuerdo de paz.

Lafourie, asimismo, afirmó que el exministro Cristo hizo este llamado porque es precandidato a la Presidencia.

“Uno no puede como precandidato buscar causas de ocasión, cuando son los responsables de la destrucción del Amazonas. (…) Vaya a ver quién está tumbando selva, es el narcotráfico puro y duro. Eso no son ganaderos”, manifestó.

El presidente del gremio aseguró son varios los trabajos en materia de ganadería sostenible, que “hoy en día hay fincas que se están certificando en este tema”.

