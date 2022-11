Uribe compara a Colombia y Venezuela en carta enviada al Congreso de EE.UU.

El senador Álvaro Uribe envió una carta al Congreso estadounidense en la que compara lo que sucede en Colombia, gracias al acuerdo de paz, con la crisis social, económica y política en Venezuela.



Recuerda que ha habido un incremento en las plantaciones de coca y que esto es debido a que el gobierno colombiano paró la aspersión aérea, según él, para “complacer a la guerrilla de las Farc”.



Asegura que esa guerrilla ha diseñado su propia justicia y que los jueces serán fijados por personas permisivas con el terrorismo. Esto, afirma, garantiza impunidad y que haya elección política sin importar ningún crimen, y añade que aunque hay algunas restricciones de la libertad para las cabezas del grupo, las sanciones son inadecuadas, no incluirán encarcelamiento y son inaplicables.



Uribe asegura que la Constitución colombiana ha sido remplazada por el acuerdo con las Farc y que el Gobierno ignoró por completo el resultado del plebiscito en que el NO ganó, y que luego no incluyó cambios sustanciales al nuevo acuerdo que ratificó.



El expresidente dice que en medio de lo mencionado, el Gobierno colombiano no ha ido tan lejos como el Gobierno venezolano, pero que estas decisiones permitirán que los próximos gobiernos adopten el mismo patrón.



Asegura que la población pobre afectada por la violencia no verá la diferencia entre “nuestro gobierno y la tiranía del vecino país” y dice además que Colombia necesita cambios profundos, pues de otra manera “terminará como Venezuela”.



Sigue la nota explicando que, aunque las Farc han anunciado que entregarán 7 mil armas, no se ha mencionado nada acerca de misiles y otros dispositivos que tienen en su poder.



Termina asegurando que “no podemos separar lo que sucede en Venezuela de nuestra peligrosa situación” y que no hay que olvidar que “Chávez y Maduro han respaldado el terrorismo en Colombia”. Concluye que Venezuela necesita remover a Maduro y a su régimen del poder.



Al respecto el senador Jorge Iván Ospina, del partido Alianza Verde, calificó el hecho como “traición a la patria”.

Publicidad

“Existe traición a la patria cuando se prefiere tener una guerra a tener un acuerdo de paz que de manera progresiva posibilite resolver los cultivos ilícitos, pero fundamentalmente la muerte de quienes viven en la periferia producto de la guerra”, señaló Ospina, quien agrega que no es adecuado “comparar la circunstancia colombiana con la venezolana porque no tiene ningún punto de encuentro ni de similitud”.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En lo corrido del año se han registrado más de 21.600 casos de violencia de género en el país. En los últimos días el Instituto Nacional de Salud ha reportado 1.900 casos, de los cuales casi el 7 % han sido en Bogotá.

Publicidad

-Dos personas permanecen recluidas en clínica San José de Buga tras atentado con granada en zona rural en ese municipio.

Publicidad

-En Mocoa comerciantes dicen que ventas se bajaron al 50% e inclusive ya tuvieron que despedir empleados.

-EE.UU. calificó de "provocación" el último ensayo de misiles realizado por el régimen de Corea del Norte.

Publicidad

-La prensa internacional se rinde a los pies del colombiano Falcao García tras su gol de tiro libre para la victoria del Mónaco en la liga de Francia.