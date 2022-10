Uribe dice que hay pruebas para que se investigue a Iván Cepeda por falsos testigos

A través de un comunicado, la defensa del expresidente Álvaro Uribe lamentó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no investigar al senador Iván Cepeda por supuestamente contratar falsos testigos en su contra.



De acuerdo con la decisión de la Corte, no se encontró fundada la denuncia, ni motivos para abrirle proceso penal al senador Cepeda.



No obstante, la defensa de Uribe manifestó que se aportaron suficientes pruebas que demuestran que Cepeda visitó a varios paramilitares en las cárceles de país para que declararan en su contra y en contra de su hermano Santiago Uribe.



"La denuncia y la queja disciplinaria, así como sus repentinas ampliaciones, no se fundamentan en suposiciones o en actos de especulación, sino que fueron debidamente soportadas en pruebas documentales y testimoniales", dice el comunicado.

Agrega el comunicado que entre dichas pruebas están "las visitas de Cepeda Castro a los internos, pagos a familiares de personas que testificaron en contra del (entonces) presidente Álvaro Uribe Vélez y propuestas, directas e indirectas, de Cepeda Castro a internos a fin de que involucraran al presidente y a su hermano en actividades delictivas", sigue diciendo el comunicado.



Además, Uribe niega haber realizado cualquier acción para direccionar testimonios en contra de Cepeda, quien asegura que el que pagaba testigos falsos en su contra es el expresidente.