Uribe no ha tenido corazón ni alma: madre de víctima de falso positivo

Doris Tejada, quien perdió a su hijo Óscar Alexander Morales hace 11 años en un falso positivo, habló en Mañanas BLU sobre su drama y reveló que él se le apareció en un sueño por los días en que se habría cometido el crimen. La mujer tuvo duras palabras contra el expresidente y senador Álvaro Uribe a quien señaló de querer enlodar la memoria de su hijo asesinado en Cúcuta. Además, aseguró que su deseo no es que los responsables del crimen se mueran en la cárcel, pero sí que se conozca toda la verdad.

“Nunca había faltado un 31 de diciembre ni un 24, fue muy difícil esa situación”, contó sobre los días en que se produjo el asesinato de su hijo.

De acuerdo con su relato, Óscar Alexander Morales se fue de la casa argumentando motivos laborales, pero le planteó que regresaría el 6 de enero. Sin embargo, cumplido dicho plazo él no regresó. Fue entonces cuando Doris intentó contactarlo a su celular sin éxito. Frustrada, creyó que había perdido el teléfono. Así transcurrió poco más de una semana.

“El 16 de enero (de 2008) sucede algo que es una comunicación, una premonición, que es la comunicación de madre e hijo y de hijo a madre. Él en el otro lado, algo estaba sucediéndole y en un sueño me comunica que prácticamente algo grave estaba sucediendo”, relató.

“Yo estaba llorando, sintiendo lo que él en el otro lado. Era como un desprendimiento, algo de mi cuerpo que se me salía… era la vida que se le estaba yendo a él”, agregó.

Tras interponer denuncias ante las autoridades y no ver resultados, Doris Tejada quedó en la incertidumbre durante cerca de 10 meses.

“En octubre o en noviembre (de 2008), veo en la televisión las mamitas de Soacha que están sacando ellas mismas los cuerpos de Ocaña. Yo me echo la bendición y digo, ‘uy Dios mío’, pero yo me activo. En esa activación me caigo y me voy de cirugía, me rompo una mano, pero eso no me impide para seguir luchando y me uno a ellas”, añadió Doris Tejada.

Tras un tortuoso proceso, la mujer logró identificar el cuerpo de su hijo para darle cristiana sepultura y empezar un duelo que no termina.

Sobre Álvaro Uribe, quien era presidente por la época del crimen y en un trino de 2015 puso en duda la memoria de las víctimas, Doris Tejada usó duros calificativos.

5. Reunión con las madres de Soacha. pic.twitter.com/p5QFflZ6Ss — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 25, 2015

“Uribe ha sido un señor que no ha tenido corazón ni alma”, declaró Tejada.

“¿En algún momento (Uribe) investigó, pensó, vio quiénes eran las familias de nuestros chicos para que enlodara el buen nombre de ellos?”, cuestionó.

“Lo tuvimos frente a frente para mirarlo muy fijamente a los ojos. Yo tengo un tatuaje en el brazo derecho del rostro de mi hijo y yo no me lo escondí, se lo puse de frente. Mire quién era, cuánto dolor nos ha causado usted, con la sola mirada, porque no es que sea intocable, él es tocable también”, añadió.

Tejada pidió que los responsables de los falsos positivos den la cara y cuenten la verdad.

“Nosotros no queremos que ellos se mueran en una cárcel, pero sí por favor que nos reconocieran internacional e internacionalmente, que salieran los nombres y las fotos de ellos, de todos los que tuvieron que ver con esto”, pidió Doris Tejada.

“Que se hagan públicos los nombres de ellos, así como los nombres de nuestros hijos”, demandó.

