Uribe pide que nuevo acuerdo sea revisado por el NO antes de quedar en firme

A través de su cuenta de Twitter, Uribe publicó una declaración en la que explica la petición que le hizo al presidente Santos.

Esta es la declaración:

"He pedido al Presidente de la República que los textos que anuncian de La Habana no tengan alcance definitivo, que sean puestos en conocimiento de los voceros del No y de las víctimas, quienes los estudiarán en breve tiempo y expondrán cualquier observación o solicitud de modificación en nueva reunión con el equipo negociador del Gobierno."

"He insistido al Presidente de la República en la necesidad de un Acuerdo Nacional sobre la paz, que incluya a las instituciones de justicia."

Rionegro, 12 de noviembre de 2016.

En compañía de los doctores Juán Gómez Martinez y Claudia Bustamante he acudido a la reunión a la… https://t.co/cfDmAjow1r — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 12, 2016