Uribe sale en defensa de las Convivir

El presidente Álvaro Uribe se pronunció tras el llamado a juicio en Colombia de 13 exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands, quienes son señalados de dar dinero a grupos paramilitares en medio del conflicto armado. Por el caso, se ha pedido investigar a Uribe para determinar si tenía conocimiento de esa situación.

En su respuesta, el exmandatario colombiano (2002-2010), aseguró que él no tenía competencias para vigilar las Convivir y que esa era competencia de la Superintendencia del ramo.

No obstante que yo como gobernador no tenía la competencia para vigilar las Convivir procedí en dos casos a cancelar la personería jca. La competencia de vigilancia era de la Superintendencia.



Las apoyé porque creo en la necesaria cooperación ciudadana con la Fuerza Pública — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 2, 2018

En un comunicado en tercera persona, la oficina de comunicaciones del expresidente declaró: “La honra y el buen nombre no se pueden manchar con falsas noticias y permanentes infamias, que no reposan en el conocimiento de la verdad, y que no hacen parte de la libertad de prensa”.

“Cuando fue Gobernador de Antioquia, siempre impulsó el trabajo honesto a través de reuniones periódicas entre los gerentes de las Asociaciones, la Fiscalía, La Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional, con la finalidad de cimentar el compromiso que las Asociaciones debían proclamar y respetar los Derechos Humanos”, agregó el comunicado.

Orígenes del caso

En 2007, Chiquita Brands se declaró culpable en cortes estadounidenses de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la mayor organización paramilitar que operó hasta inicios de esta década.

La firma fue sancionada con una multa de 25 millones de dólares tras aceptar que entregó, entre 1997 y 2004, un total de 1,7 millones de dólares a los paramilitares a cambio de supuesta protección a sus trabajadores.

Tras los cargos formulados por la fiscalía, los 13 acusados enfrentarán "el proceso de juicio correspondiente", añadió Martínez, sin precisar fechas.