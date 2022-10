Uribe y Gaviria critican a Santos por reunión con partidos antes de elecciones

Los expresidente César Gaviria y Álvaro Urbe criticaron al presidente Juan Manuel Santos por una reunión con los partidos de la Unidad Nacional antes de elecciones.

Gaviria rechazó categóricamente que el presidente participe indebidamente en política convocando a reuniones en palacio a políticos para armar coaliciones donde él presidente Santos pone candidato presidencial y les hereda sus peleas eternas y dañinas con Uribe.

“Nosotros apoyamos a Santos para construir la Paz mas no para que se dedicara a oxigenar a su vieja coalición y dejar heredero en la casa de Nariño y de paso eternizar las peleas dañinas con el expresidente Álvaro Uribe”, enfatizó.

Por su parte, Uribe llamó “interferencia ilegal” del presidente la reunión en la Casa de Nariño, en un video publicado en Twitter.

Otra interferencia (ilegal) del Presidente de la República en las elecciones



Ciudadanos ayúdennos con su voto, Nos comprometemos a enderezar a Colombia pic.twitter.com/HYygnZV3dC — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 9, 2018

La misma posición la tuvo la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez, quien escribió en Twitter:

El Presidente Santos debe explicar al país cuál es el motivo de su reunión con Congresistas de la Unidad Nacional cuando no hay sesiones ordinarias, ni agenda legislativa. ¿Esta influyendo en política? — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) March 9, 2018

A continuación el comunicado con la declaración de Gaviria :

Según las facultades otorgadas por la convención nacional el Director del Partido le dio el aval para ser candidato del partido al Dr Humberto de la Calle Lombana, triunfador en la Consulta popular convocado por el Congreso Nacional.

Quienes desempeñen cargos de Direccion de Gobierno, administración o control, hayan sido o aspiren a ser electivos en cargos o corporaciones de elección popular no podrán apoyar a candidato distinto al inscrito por el partido. En este sentido la Corte Constitucional señaló que tal deber importa a la disciplina interna de los partidos, conllevando a varias consecuencias por su inobservancia.

Las decisiones en materia de coaliciones las tomará el Director del partido de común acuerdo con el candidato Humberto de la Calle Lombana . Todos los concejales , ediles, miembros de los directorios territoriales y ademas miembros , gobierno, gestión y control deben apoyar la candidatura presidencial de Humberto de la Calle Lombana y a la candidata a la vicepresidencia Dra Clara Lopez Obregon, escogida en alianza con la Alianza Social independiente So pena de incurrir en causales de mala conducta sancionables por nuestros organismos de control.

Este partido se gobernará por sus estatutos y las decisiones del Congreso Liberal. En tal sentido un excandidato a la presidencia ha resuelto, como mal perdedor, pretender socavar la unidad del Partido. Se equivoca si cree que me faltará la entereza para hacerme respetar . Puede el excandidato perdedor tener la seguridad de que ejerceré la Dirección como lo hice al frente de la oposición al gobierno del Presidente Uribe . Fue un periodo de cohesion y unidad y nadie que yo recuerde se separó de esa disciplina. Y no ocurrirá ahora.

En este sentido quiero dejar sentada mi protesta ante el presidente Juan Manuel Santos por invitar y escoger a una persona, de altas calidades como el Dr Ivan Agudelo , a reuniones donde supuestamente van a tomar decisiones de mecánica electoral despues de las elecciones del domingo las cuales el Partido Liberal no reconoce ni reconocerá .

No haremos parte de esa coalición con agrio sabor gubernamental que nos comprometa en el proximo periodo presidencial . Ya el gobierno saliente de Santos me había informado por intermedio del Secretario General que actuarían de común acuerdo con el candidato y los senadores. Esa no es una opinion que comparta nuestro candidato y no será la de los senadores y representantes liberales. No estaremos presentes en ninguna reunion de la vieja coalición a la que pertenecimos por apoyar el proceso de paz. Consideramos impropia e indelicada esta interferencia del Presidente en el actual proceso electoral.

César Gaviria Trujillo

Expresidente de la República

9 de marzo de 2018