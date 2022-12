Uso de drones hace parte de fumigación terrestre de cultivos ilícitos: Gobierno

Para el director del programa de Sustitución de Cultivos del Gobierno, Eduardo Díaz, la aspersión de glifosato con drones es considerada, por el Consejo Nacional de Estupefacientes, una aspersión terrestre y no aérea.



“Ayer en el consejo se explicó que es considerada una fumigación terrestre, entre otras porque el control se hace desde tierra, muy cerca desde donde está el equipo”, añadió.



Sobre el uso del glifosato, Díaz recordó que la Corte Constitucional no prohibió su uso en sí, sino la aspersión aérea por cuanto los niveles de concentración del mismo generaba la ausencia de control.



“Por esa razón se prohibió la fumigación aérea con este químico, no así el uso del glifosato para cultivos industriales y para cultivos ilícitos de manera terrestre”, puntualizó.



Díaz expresó que la decisión no significa un regreso a la aspersión aérea y que esto hace parte de la estrategia del Gobierno para combatir este tipo de cultivos.