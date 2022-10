Van 32.000 comparendos en el Valle de Aburrá por violar cuarentena, 2.000 en Medellín

Una de las medidas implementadas por el Valle de Aburrá para verificar que quienes se movilicen en los diferentes medios de transporte o estén en la calle incumpliendo con toda la normatividad, son 1.200 dispositivos con los que contarán los agentes de Policía para revisar las cédulas de los transeúntes.

A través de esos elementos tecnológicos escanearán el código de barras que trae la cédula o también ingresarán los dígitos del número del documento de identidad.

Con esto, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, las autoridades verificarán que las personas sí hayan ingresado su información a la plataforma ‘Medellín me cuida’.

Así mismo, los agentes acompañarán a quienes no aparezcan en las inscripciones de dicha página web, para explicarles cómo pueden hacerlo y como se pueden movilizar durante estos días de aislamiento.

“Los policías están altamente capacitados con el fin de hacer otras preguntas a los ciudadanos. Hay ciudadanos que no pudieron ingresar porque no tenían internet o porque el mismo sistema no les dio, o porque muchas veces son trabajadores independientes que no han entendido posiblemente que también pueden ingresar”, indicó el general Camacho.

Por otro lado, en el Valle de Aburrá el registro de comparendos que se han impuesto por no cumplir la medida de aislamiento, por la cual reforzarán la seguridad con los dispositivos, asciende a los 32.000 comparendos. Mientras que en Medellín la cifra se acerca a los 27.000.

El secretario de Seguridad de Medellín, Gerardo Acevedo, indicó que según los lineamientos que ha establecido el Gobierno Nacional, hasta la próxima semana, a quienes ya se les haya impuesto algún comparendo podrán acercarse a las inspecciones de Policía para solucionar este comparendo.

“Llevamos alrededor de 27.676 comparendos desde 20 de marzo donde inició la cuarentena, los términos ya están suspendidos, la próxima semana los ciudadanos ya se pueden acercar y lo pueden hacer también a través de la plataforma. Pero, ya podrán empezar a solucionar la situación que tienen que ver con los comparendos”, agregó Acevedo.

Cabe recordar que algunos de estos comparendos se pueden pagar con labor social, o participando de algunos cursos, o también pueden acceder a algunos descuentos.

