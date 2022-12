Vargas Lleras se destapa y marca distancia definitiva con gobierno Santos

El ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, hoy candidato presidencial para las elecciones de 2018, habló en exclusiva para Noticias Caracol, en donde hizo una serie de reparos a los temas relacionado con el acuerdo de paz entre el Gobierno Santos y Farc.

Durante la entrevista, Vargas Lleras abrió el debate de si las disidencias de las Farc están coordinadas con los exjefes guerrilleros, entendiéndolas como un recurso extra ante cualquier eventualidad política.

Según el ex vicepresidente, hay que tener una amplia previsión para evitar cualquier conexión entre las disidencias y el partido político Farc.

“Lo que no puede ocurrir es que un partido lícito deje una retaguardia estratégica, narco-militar, a través de la figura de los disidentes. Es una posibilidad (que los miembros de las Farc estén metidos en el tema) y lo que hay es que cerrarle las puertas a que eso puede existir”, manifestó.

Insisto, miren cómo coinciden zonas Veredales con cultivos de coca pic.twitter.com/4AUpbvoqTB — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) October 17, 2017

Vargas también dijo que le preocupa el tema de los bienes y testaferros de las Farc.

“¿Dónde están esos bienes?, ¿dónde están las caletas con los recursos?, ¿por qué las Farc nunca han aceptado que dentro del concepto de verdad plena haya que denunciar a los testaferros?”, se preguntó el candidato.

¿Dónde están los bienes de las FARC en Colombia y en el exterior? A la fecha no hemos tenido información de ninguna caleta con dinero. pic.twitter.com/nao0MrzxNC — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) October 17, 2017

Por otro lado, rechazó la elección y nombramiento de los magistrados que hoy son parte del tribunal especial de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Vargas aseguró que varios de los magistrados de la JEP fueron contratados por exguerrilleros en el pasado, para defenderlos jurídica y penalmente.

“Muchos no entendemos a qué hora nos cambiaron el juez natural a los 48 millones de colombianos (…) no comparto que no haya un régimen de inhabilidades. Varios de esos magistrados fueron apoderados de guerrilleros en el pasado, cómo van a poder administrar justicia frente a personas sometidas a la JEP que fueron sus clientes en el pasado”, enfatizó.

Sin embargo, aseguró que sí apoya varios puntos del acuerdo de paz, como la dejación de armas.

“Soy el colombiano más feliz con que esta organización se haya desmovilizado, la entrega de las armas me parece extraordinaria, la posibilidad de que puedan hacer política es una explicación lógica del acuerdo”, complementó.

Alianzas políticas para 2018

El ex vicepresidente desmintió que haya tenido contactos con el senador Álvaro Uribe Vélez, de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Sin embargo, se mostró abierto a escuchar a diferentes sectores para conformar una alianza que combata a la izquierda.

“No he tenido ningún contacto con el expresidente Uribe, no me he sentado a hablar con Álvaro Uribe desde hace 9 años (…) Estoy dispuesto en los próximos meses a entenderme con todo aquel que tenga las mismas preocupaciones y un sentido de orientación del Estado razonable”, enfatizó.

Dentro de los sectores con los que tendría algún tipo de diálogo político, dijo, están La U, algunos miembros del Partido Liberal y del Partido Conservador.

Sin embargo, criticó fuertemente la candidatura de Humberto de la Calle, recordando que durante toda la negociación de paz nunca aceptó su interés presidencial.

“Ahora hemos visto a saber que todo el mundo estaba en campaña, yo nunca lo oculté porque en el año 2010 presenté mi nombre a una elección presidencial. Los que sí lo ocultaron fueron los que estaban negociando estos acuerdos, que durante todo el tiempo que estuvieron presentes en La Habana nunca aceptaron que iban a ser candidatos a la Presidencia”, finalizó.

