Vea la primera propaganda de Donald Trump, centrada en terrorismo e inmigración

De 30 segundos de duración, el aviso comenzará a verse desde el martes en las cadenas de televisión de esos estados. Las primarias comenzarán el 1 de febrero en Iowa (centro-norte) y continuarán una semana después, el 9, en New Hampshire (noreste).



Trump gastará al menos dos millones de dólares por semana para difundir estos spots, una cifra dividida casi en partes iguales entre Iowa y New Hampshire.



"Los políticos pueden pretender que es otra cosa, pero Donald Trump lo llama terrorismo radical islámico y es por eso que está llamando a una prohibición temporaria del ingreso de musulmanes a Estados Unidos", dice el spot.



En la pantalla pueden verse imágenes del presidente demócrata Barack Obama y la candidata principal de ese partido, Hillary Clinton, así como la pareja musulmana radicalizada responsable del ataque en San Bernardino (California) en diciembre que dejó 14 muertos.



"Él cortará rápidamente la cabeza de EI y tomará su petróleo", agrega la voz masculina en referencia al grupo extremista Estado Islámico, que controla parte de Irak y Siria y supuestamente inspiró a la pareja.



"Y detendrá la inmigración ilegal construyendo un muro en nuestra frontera sur que México pagará", concluye.



Trump ya había lanzado spots para radio en los tres primeros estados de las primarias (Carolina del Sur es el tercero en la carrera republicana a fines de febrero).



"Estoy liderando todas las encuestas por márgenes amplios, de dos dígitos. Tenemos grandes multitudes y un apoyo increíble en todo el país y estoy 35 millones por debajo del presupuesto", afirmó el multimillonario en un comunicado.



"Estoy muy orgulloso de este spot, no sé si lo necesito, pero no quiero correr ningún riesgo porque si gano vamos volver a hacer Estados Unidos grande otra vez", agregó.



La última encuesta a nivel nacional entre los republicanos le da una intención de voto del 39%, más del doble de su inmediato seguidor, el senador Ted Cruz, quien sin embargo lidera los sondeos en Iowa.



Desafiando las convenciones, Trump ha basado su campaña en un estilo frontal y directo que no ahorra golpes bajos contra sus rivales.