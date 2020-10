Venezolanos no son responsables de criminalidad en Colombia: Migración Colombia

Continúa cayendo la cifra de venezolanos en Colombia. Al 31 de julio, que es el último corte, 1'731.017 venezolanos viven en el país: 44% regulares 56% irregulares. La cifra exacta es de 765.000 en condición regular y sigue siendo mayor la cifra de venezolanos en condición irregular, para un total de 965.000.

La autoridad migratoria resaltó que, aunque las fronteras siguen cerradas, se está viendo un reingreso de venezolanos al país: cada uno de los que salió está volviendo con 1 o 2 acompañantes. Se espera que cuando se reabran las fronteras el número de migrantes en el país sea de 2 millones, con un regreso del 80% de los 100.000 que salieron en época de pandemia.

El director de Migración Colombia , Juan Francisco Espinosa, aseguró que la migración venezolana no es la responsable de la criminalidad en Colombia y que las cifras así lo demuestran teniendo en cuenta capturas y aquellos que son enviados a la cárcel.

Indicó que la mayoría de los venezolanos capturados son principalmente por hurto y porte de drogas y, que en el caso de los robos, los venezolanos son responsables del 4% frente al 96% cometidos por colombianos.

“¿Es la migración responsable de la criminalidad en Colombia? No. La población migrante, no venezolana ni de otro país es culpable de la criminalidad. Eso no quiere decir que no se presenten crímines y delitos por parte de la población migrante, claro que se presentan y hay que judicializarlos y la posición nuestra ha sido bastante recia. Pero no podemos coger el camino fácil de decir que esos delitos se generan o ese clima de violencia se genera por culpa de la población migrante, los números son absolutamente claros”, sostuvo.

Dijo que, según el INPEC, hay 2.700 extranjeros privados de la libertad de los cuales 1500 son venezolanos, el 0,08%, inferior al 1% de los venezolanos en el país. Resaltó que, de acuerdo con la Policía, en 2019 fueron capturados 11.000 venezolanos, el 0,62% del total de venezolanos en el país, principalmente por hurto y porte de estupefacientes. No tiene que ver con terrorismo u otros delitos.

Por otro lado, anunció que habrá un nuevo Permiso Especial de Permanencia para venezolanos. Lo podrá tramitar cualquier venezolano que tenga su pasaporte sellado con fecha de ingreso antes del 31 de agosto. No tiene costo y se hace a través de la página web. Se empezará a otorgar el 15 de octubre por un período de 4 meses, hasta el 15 de febrero de 2021.

No habrá pico y placa en el otorgamiento del PEP, pero es importante tener en cuenta que personas con requerimientos judiciales o que hayan sido objetos de deportación o expulsión no podrán adquirirlo. Además, este permiso no sustituye el pasaporte, resaltó el director de Migración Colombia.