Venezuela necesita intervención doméstica de fuerza con apoyo internacional: Uribe

En la clausura de la Plenaria Anual del Círculo de Montevideo,

varios expresidentes de Iberoamérica rechazaron el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El común denominador de los expresidentes presentes en la reunión plenaria del Círculo de Montevideo fue el rechazo a la forma en la que Nicolás Maduro está llevando las riendas de Venezuela, lo que ha derivado en una crisis migratoria que ya ha llevado a Chile a más de 400.000 venezolanos.

El expresidente Álvaro Uribe durante su intervención reiteró la necesidad de apoyar desde el exterior una fuerza de cambio en Venezuela, acudiendo a las normas de Naciones Unidas que hacen referencia a la intervención para la protección de la población ante la crisis humanitaria.

“Hay que intervenir en Venezuela por razones humanitarias. Pero esa intervención no va a ser una intervención internacional, tiene que ser una intervención doméstica, apoyada por la comunidad internacional. Lo único que hará posible la solución es una intervención doméstica de fuerza, no para instalar regímenes militares, sino para poder darle nacimiento a una época de certeza democrática”, expuso Uribe ante el auditorio.

En un sentido similar fue la intervención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

“Lo que no podemos hacer es permitir que se mantengan en el poder aquellos que, incluso habiendo sido elegidos a través de las urnas, no respetaron nuestros derechos individuales, no respetaron la ley, no respetaron los procedimientos. Ellos, aunque estuvieron legitimados en su origen, perdieron la legitimación de su ejercicio, y por lo tanto merecen ser revocados por el pueblo”, afirmó Ruiz-Gallardón.

A su turno, el expresidente del gobierno español Felipe González también aludió, a su manera, a la crisis en Venezuela y a fenómenos políticos de otras latitudes.

“Tenemos la emergencia de machos alfa que se convierten en grandes caudillos y que tienen algunos problemillas. Recurramos a los clásicos. ¿Recuerdan cómo se definía al necio en latín? Necio el que no sabe. Pero no hay una sola clase de necio: hay el necio que no sabe y normalmente suele ser inofensivo, molesto, pero inofensivo. Está el necio que sabe que no sabe, es el principio de la sabiduría, porque acude al que sabe para que le dé lo que no sabe. Y hay un necio que no sabe que no sabe, ese es peligrosísimo, porque cree que sabe más que todos los demás, y que además lo demuestra con tuits, definiendo al mundo y diciendo cómo hay que combatir a Corea del Norte o a Corea del Sur. Si a un necio de esa naturaleza, además le das poder… lo conviertes en un peligro para el mundo”, detalló.

Concluyeron los integrantes del Círculo de Montevideo que la región no puede permitir que se sigan violentando los derechos individuales y que, puntualmente, la crisis migratoria venezolana debe ser un problema tratado como comunidad y no como países de forma separada.