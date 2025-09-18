Venta de hidrógeno artesanal para inflar globos aumenta 60% en Colombia

La Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la Andi reportó que la venta de hidrógeno artesanal para inflar globos aumentó un 60% en lo corrido de 2025.

La entidad advirtió que este gas, producido de manera rudimentaria y altamente inflamable, se comercializa en piñaterías, tiendas de detalles y plataformas digitales, lo que eleva el riesgo de accidentes en celebraciones.

De acuerdo con las cifras presentadas, el 86% de los globos decorativos en Colombia son inflados con hidrógeno artesanal, pese a que la Resolución 53026 de 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio solo autoriza el uso de aire y helio.

El incumplimiento de esta norma puede generar multas superiores a los 2.000 salarios mínimos legales vigentes.



En varias regiones como la Costa Caribe, Antioquia, Santander, Eje Cafetero, Bogotá, Cundinamarca y Meta se han registrado incidentes por explosiones de globos inflados con este gas, ocasionando lesiones a los asistentes en eventos sociales. Incluso artistas nacionales han resultado afectados por accidentes de este tipo.

El mercado informal y las ventas en línea son hoy los principales canales de distribución de cilindros que contienen hidrógeno artesanal, algunos en mal estado, sin identificar o sin garantías de seguridad. Esto dificulta el rastreo de su origen y aumenta la posibilidad de que los recipientes sean robados o deteriorados.

La directora de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la Andi, Ingrid Marcela Reyes, señaló que la ciudadanía debe estar atenta a señales de alerta como precios bajos, ausencia de certificado de helio, cilindros en mal estado, sin etiqueta de identificación ni factura. También precisó que el cilindro seguro debe ser marrón, estar en buen estado, portar etiqueta con la empresa proveedora y contar con un número de contacto en caso de emergencia.

Publicidad

Reyes subrayó que los compradores deben exigir siempre la certificación que acredite el uso de helio y acudir únicamente a establecimientos autorizados que emitan factura y garanticen soporte técnico.