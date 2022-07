“Verde Oxigeno no puede ser un partido donde alguien da una orden y la bancada obedece”: De la Calle

En diálogo con Mañanas Blu, el senador Humberto de la Calle dijo que el Verde Oxigeno es un partido político “independiente” y que declararse en opción al gobierno de Gustavo Petro , como lo anunció Ingrid Betancourt hace unas semanas, “no es lo que el país quiere”.

“Este no puede ser un partido donde alguien da una orden y la bancada obedece, como un esquema de disciplina rígida, que me parece no es correcto (…) Tenemos una discrepancia de fondo; a través de los medios Íngrid Betancourt ha decretado la oposición cuando la bancada ni siquiera ha asumido una posición, nosotros preferimos la independencia”, mencionó De la Calle.

Además, señaló que tras las elecciones presidenciales de mayo y a poco de comenzar el nuevo gobierno, no es hora para declarar la oposición sin antes “dar una oportunidad”.

“Este es un momento en el que estamos saliendo de una ferocidad y un fanatismo brutal, luego, me parece, entrar en una oposición desde un principio sin darle la oportunidad al nuevo gobierno es anticlimático, no es lo que los colombianos quieren. Por eso, nuestra idea es de independencia”, declaró.

¿Cuál será la posición del Verde Oxigeno en el gobierno Petro?

“Ayudarle al Gobierno en lo que sea correcto, pero manteniendo la independencia de objetar aquellos elementos que, a nuestro juicio, resulten contraproducentes, esa es la mejor posición para este partido”, aseveró el senador.