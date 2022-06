Ingrid Betancourt asegura que el voto en blanco lo están utilizando para hacer trampa

Durante la reciente reunión con comerciantes y activistas que apoyan las propuestas que lidera la Liga de Gobernantes Anticorrupción en Medellín , la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, aliada de Rodolfo Hernández, pidió a los colombianos salir a elegir masivamente al próximo presidente el domingo, omitiendo el voto en blanco.

Sin mayores detalles, Betancourt aseguró que el voto en blanco lo están utilizando para hacer trampa.

"Yo creo que este es el momento en que podemos cambiar las cosas, y eso lo hacemos con nuestro voto, utilizando nuestra cédula y no votando en blanco, por favor, este es el momento en que no podemos votar en blanco. Voten por quien quieran, pero no voten en blanco. El voto en blanco lo están utilizando para hacer trampa", afirmó.

¿Qué dice la Registraduría sobre el voto en blanco en segunda vuelta?

Desde la Registraduría General de la Nación recordaron que el voto en blanco es una opción válida para quienes desean ejercer su derecho y no se ven representados en las dos opciones actuales. También recalcaron que marcar esa casilla no se suma a ninguno de los candidatos y no tiene efectos en la segunda vuelta.

