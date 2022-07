Veré en año y medio a este país descuadernado, no se puede esperar algo diferente: senadora Cabal

Este miércoles festivo, 20 de julio, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal pasó por los micrófonos de Blu Radio en la previa de la instalación del Congreso. Cabal, quien se ha caracterizado por una posición tajante y de derecha, no se guardó nada y le dio con todo al gobierno entrante.

“Sabemos que va a hacer la izquierda, a lo largo de la historia han sido oposición destructiva, ellos no generan empleo, no saben como se paga impuestos, y ahora van a gobernar. Van a pasar tantos proyectos de ley tan grotescos, que uno tiene que ser un muro de contención. Quiero ver en año y medio a este país descuadernado, no porque lo desee, sino porque no se puede esperar algo diferente”, dijo.

La senadora enfatizó en que Rodolfo Hernández, quien quedó de segundo en las elecciones, debe hacer una oposición férrea y contundente.

Además, Cabal no cerró la puerta a un posible apoyo a las reformas que proponga el gobierno de Gustavo Petro: “Uno no puede cerrarla del todo porque, por ejemplo, yo recibí información de un proyecto mío por el que me crucificaron durante años, del mismo Petro donde me dijo que no le disgustaba ese proyecto. Fue curioso porque hay algo en lo que ellos quieren por lo menos encontrar puntos de afinidad, de pronto es el mismo Roy que es tan hábil para el engaño, aquí puede pasar de todo, el presidente Uribe es de la posición que, si hay algo para apoyar, se apoya”.