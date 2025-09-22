En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
B King
Petro en Nueva York
Carlos Ramón González
Trump - Maduro
Balón de Oro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Vía al Llano: esquema 4x2 irá hasta el miércoles y así funciona

Vía al Llano: esquema 4x2 irá hasta el miércoles y así funciona

En medio de la contingencia ocasionada por los derrumbes del kilómetro 18 se designó al presidente de la ANI como vocero del Gobierno.

Tráfico variante vía al Llano.
Tráfico variante vía al Llano.
Suministrada.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, anunció la extensión por dos días adicionales de la medida 4x2 en la vía al Llano, al cierre del Puesto de Mando Unificado (PMU).

¿Cómo funciona el esquema 4x2 en la vía al Llano?

El fin de semana comenzó la operación de la variante del kilómetro 18 de la vía al Llano en el esquema de cuatro horas en el sentido Villavicencio -Bogotá y dos horas en el sentido Bogotá - Villavicencio.

La variante por la vía antigua se estableció mientras se atienden los derrumbes del kilómetro 18 que tienen suspendido el tráfico.

“Nuestro compromiso es garantizar la movilidad y la seguridad en este corredor estratégico para Colombia. Seguiremos reforzando la maquinaria y las acciones operativas para manejar el tráfico y restablecer la plena normalidad lo más pronto posible”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Paso alterno en vía al Llano
Paso alterno en vía al Llano
Foto: Coviandina

La jefa de la cartera también informó que los PMU contarán con participación de más alto.

La ministra Rojas anunció que el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela, será el vocero oficial sobre este tema, lo que permitirá un canal de comunicación constante con los medios y la ciudadanía.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Vía al Llano

Ministerio de Transporte

Publicidad

Publicidad

Publicidad