Vía al Llano: esquema 4x2 irá hasta el miércoles y así funciona

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, anunció la extensión por dos días adicionales de la medida 4x2 en la vía al Llano, al cierre del Puesto de Mando Unificado (PMU).



¿Cómo funciona el esquema 4x2 en la vía al Llano?

El fin de semana comenzó la operación de la variante del kilómetro 18 de la vía al Llano en el esquema de cuatro horas en el sentido Villavicencio -Bogotá y dos horas en el sentido Bogotá - Villavicencio.

La variante por la vía antigua se estableció mientras se atienden los derrumbes del kilómetro 18 que tienen suspendido el tráfico.

“Nuestro compromiso es garantizar la movilidad y la seguridad en este corredor estratégico para Colombia. Seguiremos reforzando la maquinaria y las acciones operativas para manejar el tráfico y restablecer la plena normalidad lo más pronto posible”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Paso alterno en vía al Llano Foto: Coviandina

La jefa de la cartera también informó que los PMU contarán con participación de más alto.



La ministra Rojas anunció que el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela, será el vocero oficial sobre este tema, lo que permitirá un canal de comunicación constante con los medios y la ciudadanía.