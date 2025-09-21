En vivo
“La competitividad de medio país está en riesgo”: gobernador de Cundinamarca sobre Vía al Llano

El gobernador Jorge Emilio Rey advirtió que la emergencia supera la capacidad regional y cuestionó la falta de respuesta del Gobierno nacional, al que pidió asumir de manera directa las obras de estabilización y atención integral a las comunidades afectadas por el derrumbe en Chipaque.

Jorge Emilio Rey habló sobre la Vía al Llano
Foto: Suministrada
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

El domingo 7 de septiembre se presentó un derrumbe en la Vía al Llano, a la altura del municipio de Chipaque. Después de 15 días del suceso, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió que las labores de remoción están retrasadas y que sigue desprendiéndose tierra, esto después de una visita al k18, lugar del derrumbe.

Este movimiento de masa generó un cierre total de la vía, lo que obligó a las autoridades a habilitar un corredor temporal por la vía antigua, pero el gobernador aseguró que no se puede seguir dependiendo de esta vía alterna improvisada.

La remoción en masa ya llega al cauce del río Une, 400 m más abajo. Los mantenimientos de los pozos de abatimiento y de los canales de aguas no se han hecho por parte del concesionario. No se ha realizado monitoreo del movimiento rotacional por parte de expertos de la concesión, ni pruebas técnicas para definir el tipo de trabajo a realizar para contener la montaña. La competitividad de medio país sigue en riesgo”, denunció Rey a través de su cuenta de X.

Deslizamiento en la Vía al Llano
Foto: Suministrada

A pesar de que la concesión Coviandina estableció horarios para el paso por el corredor, el gobernador aseguró que los represamientos de vehículos alcanzan más de 12 horas, lo que seguirá siendo así hasta tanto no se defina si la concesión o la ANI realizarán las obras de canalización y estabilización de la montaña.

La Gobernación atenderá a quienes perdieron sus viviendas con subsidios de arrendamiento y ayudas humanitarias. Asimismo, le proporcionarán transporte a campesinos de la zona para que puedan trasladar sus cosechas.

“Estamos ya recuperando la conexión de redes de acueductos veredales que fueron afectadas. Hemos coordinado un plan contingente para que los niños y niñas de las instituciones educativas públicas tengan jornada académica con normalidad”, aseguró el gobernador Jorge Emilio Rey.

Gobernador de Cundinamarca en Vía al Llano
Foto: Suministrada

Finalmente, Rey solicitó a la concesión y a la Policía de Carreteras que permita que los viajes entre municipios y dentro de la región no tengan restricción.

Tenemos ya un buen número de establecimientos de comercio cerrando por la reducción del tráfico en Chipaque, Cáqueza, Guayabetal, Quetame, Une y demás municipios de la provincia”, indicó.

El gobernador agradeció a la alcaldesa de Chipaque por la coordinación que ha hecho con el Comité de Gestión del Riesgo. Asimismo, exigió al Gobierno Nacional que asuma el control de esta emergencia, pues denunció que hasta la fecha siguen sin obtener respuesta del Gobierno.

