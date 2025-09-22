“No hay plata para la vía al Llano; vamos a quemar todos los cartuchos": ministra de Transporte

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, lanzó la alerta por la falta de recursos del Gobierno nacional para atender la crítica situación de la vía Bogotá-Villavicencio por cuenta del enorme derrumbe del pasado 7 de septiembre del que ya se han removido más de 10.000 metros cúbicos de material.

Las autoridades habilitaron pasos alternos por una variante en ese sector que utiliza parte de la vía antigua al Llano. El fin de semana, grupos de conductores de carga bloquearon partes de la vía en protesta por las largas esperas para el paso y el Gobierno cambió el esquema de funcionamiento. Sin embargo, la variante es apenas una solución temporal mientras se puede habilitar el paso por la vía regular.

“Estamos evaluando con el Gobierno, con el Ministerio de Hacienda, qué posibilidad de recursos. Un problema que no podemos tapar con el sol con un dedo es que no hay plata. No hay plata. Esos puntos críticos nunca se incluyeron para un trabajo estructural de fondo en ninguna concesión. Se hacen concesiones y no se meten los puntos esenciales, los que había que atender prioritariamente”, explicó Rojas.

De momento no existe un presupuesto sobre el costo de las obras para poner en funcionamiento nuevamente el kilómetro 18. Sin embargo, ese punto se suma a la lista de 90 puntos críticos que ya tiene la vía al Llano.



Según Rojas, el Gobierno va a usar ‘todos los cartuchos’ y está evaluando posibilidades, incluyendo la de declarar la emergencia sobre la vía.

“Lo he consultado, hemos revisado ese tema, pero el tema es plata porque usted para qué declarara emergencia: para canalizar unos recursos, para poder canalizar una inversión y para poder hacer una ejecución mucho más rápida de lo normal. El tema es que, si no existen esos recursos nos quedamos con media emergencia. De todas maneras, tendré una reunión con el ministro de Hacienda para revisar que posibilidad de unos recursos que hoy no están en el Ministerio de Transporte, ni en la ANI, ni en Invias para poder hacer esa atención”, explicó la funcionaria.

El Gobierno podría evaluar incluso la opción de buscar ‘mecanismos de recaudo’ para financiar la vía, además de diálogos con el concesionario Coviandes para buscar alternativas.



No habrá modificación de vigencias futuras por derecha: minTransporte

De otra parte, el Gobierno insiste en la posibilidad de cambiar el calendario de pagos de las vigencias futuras. Sin embargo, la ministra de transporte, María Fernanda Rojas, asegura que se darán los cambios en negociación con los consorcios y no de forma unilateral.

Para Rojas, lograr acuerdos de aplazamiento podría ser benéfico tanto para las finanzas del Gobierno (que no tiene plata) como para las concesiones. Sin embargo, descartó la posibilidad de que el gobierno tome decisiones de forma unilateral.