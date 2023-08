Vía al Llano se habilitará completamente este jueves para el paso diurno de vehículos: ANI

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó en Meridiano Blu, a través de su presidenta Carolina Barbanti, que la Vía al Llano será habilitada en su totalidad, de manera diurna, a partir de este jueves, 31 de agosto.

¿En qué horario se puede transitar por la Vía al Lano?

Según explicó Barbanti en diálogo con Meridiano Blu, la decisión de la apertura total de la Vía al Llano se da "después de un ejercicio validando las condiciones del corredor" vial que desde este jueves permitirá circulación de vehículos particulares entre 6 de la mañana y 6 de la tarde.

"Tendremos puntos de control para garantizar la condición del corredor. De presentarse alguna situación se suspende, pero el corredor queda abierto mañana", señaló Barbanti.

Antes, el ministro de Transporte, William Camargo, había decartado la opción de declarar emergencia por la situación de la Vía al Llano: "Inicialmente no es conveniente acudir a estas medidas excepcionales sin la evidencia suficiente. Esto no significa que el Estado no esté haciendo uso de las herramientas que tiene", dijo el funcionario.