Vicky Dávila: “Qué no se laven las manos con atentado a Miguel Uribe; ataque no fue contra Gobierno”

En medio de la conmoción nacional por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, la precandidata presidencial Vicky Dávila criticó duramente al Gobierno nacional al afirmar que se intenta desviar el enfoque de la investigación al presentar el ataque como un atentado contra el Estado y no contra un líder opositor.

Durante una entrevista concedida a Néstor Morales en Mañanas Blu, Dávila fue enfática al afirmar que "no fue un ataque contra el Gobierno", sino contra un miembro de la oposición que ha sido blanco constante de estigmatización por parte del presidente Gustavo Petro.

“Hoy la situación de Miguel tiene un responsable político que se llama Gustavo Petro y su Gobierno”, afirmó Dávila.

Un presidente que solo horas antes estaba insultando a Miguel Uribe es un instigador agregó

“No es momento de lavarse las manos”

El atentado, ocurrido a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos, especialmente de aquellos en la oposición. Dávila denunció que desde el alto Gobierno se ha querido “implantar en la opinión pública” la versión de que el ataque fue obra de “enemigos del Gobierno”, lo cual, según ella, busca manipular las investigaciones.

“¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Torcer las investigaciones? Que dejen que la Fiscalía investigue, que las autoridades lleguen a esas conclusiones”, declaró.

Asimismo, criticó la presencia de funcionarios en la rueda de prensa oficial tras el atentado, en la que, según Dávila, se construyó una narrativa conveniente para el Ejecutivo.

No quieren que hablemos, quieren callarnos y arrodillarnos a todos con el terror de las balas. Doblegarnos. Y no, tenemos que ser más valientes que nunca y más firmes que nunca para levantar nuestra voz sin complejos.



Llamado a la protección real para los candidatos

La periodista y ahora aspirante presidencial hizo un llamado urgente al presidente Petro para que garantice la seguridad de todos los candidatos, incluidos los de oposición, así como la de sus familias. Aseguró no haber recibido ningún contacto por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cuestionó la falta de acciones concretas.

“¿Usted cree que yo he recibido una llamada de la UNP para ver cómo se organiza el tema de la seguridad? Eso no ha ocurrido”, expresó. Además, comparó el actual clima político con el vivido en los años más oscuros de violencia en Colombia durante finales de los 80, advirtiendo que no se puede repetir esa historia.

“No nos vamos a quedar debajo de la cama”

Frente a los llamados de algunos sectores a mantener la calma y bajar el tono del debate político, Dávila respondió con contundencia, rechazando lo que considera un silenciamiento forzado de la oposición: “Nos vemos más bonitos, asustados, debajo de la cama. Eso es lo que quieren. Entonces yo no estoy de acuerdo con que nos tenemos que callar por prudencia. Seamos prudentes, pero digamos la verdad”.

La precandidata señaló que el Gobierno ha perdido las calles y busca impedir que otros sectores políticos puedan conectar con la ciudadanía a través del contacto directo.

Ante la convocatoria del ministro del Interior a una mesa de diálogo con sectores políticos, Dávila calificó la iniciativa como una “pantomima” que solo busca lavarse la cara ante la opinión pública.