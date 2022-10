Víctimas cuestionan que pena a militares responsables de falsos positivos sea hacer un documental

Este viernes la JEP determinó que los 10 militares y el civil que reconocieron su responsabilidad públicamente por al menos 120 falsos positivos que se presentaron en Norte de Santander, entre 2007 y 2008, ofrecieron verdad completa, detallada y exhaustiva. Por eso, ahora se les va a imponer una sanción restaurativa que no contempla cárcel y será verificada por la ONU.

Aunque el Tribunal para la Paz determinará la sanción que deben cumplir y el periodo de tiempo en el cual la deben ejecutar, la Sala de Reconocimiento, sección encargada de la investigación de los falsos positivos, hizo algunas recomendaciones para que sean contempladas por el Tribunal. Fueron en total siete propuestas entre las que se encuentra unas cátedras de los militares responsables en las escuelas de formación de soldados para fortalecer la no repetición, exposiciones en el Museo Nacional de Memoria y un documental para narrar lo sucedido.

Las víctimas de los falsos positivos respondieron y cuestionaron fuertemente a la JEP, primero, por considerar que las 11 personas no aceptaron responsabilidad plena.

"Los relatos de esos once comparecientes son, en aspectos sustanciales, antagónicos y contrapuestos entre sí. Por ejemplo, los militares de bajo rango adjudican a los oficiales superiores haber dado órdenes directas y precisas para perpetrar los crímenes, lo que algunos de estos niegan", se lee en el documento.

Pero en el mismo sentido mostraron su preocupación ya que aseguraron que la JEP emitió la resolución de conclusiones sin que se hicieran públicos los testimonios de algunos militares que fueron a audiencias reservadas y revelaron detalles importantes sobre los falsos positivos. Además, sobre las sanciones explicaron que las víctimas hicieron observaciones ya que no estaban de acuerdo con algunas de las propuestas, sin embargo, igual están en la resolución de conclusiones.

"Las propuestas no garantizan un escenario de reparación coherente a las necesidades de las víctimas en los sectores rurales del Norte de Santander, pues observamos que las propuestas contenidas en la resolución de conclusiones se enfocan en su mayoría a víctimas de Soacha y Bogotá", puntualizaron.

Contra esta resolución de conclusiones no procede ningún recurso, por lo que finalizando el documento las víctimas pidieron que el Tribunal de Paz tenga en cuenta estas reflexiones y abra canales de comunicación con las víctimas para que se garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación.

"Consideramos que se desconocieron las apreciaciones que realizaron la mayoría de las víctimas a las propuestas del documental fílmico “Las Verdades del Catatumbo” y las “Cátedras para Fortalecer la No Repetición”, las que afirmaron no se ajustaban al criterio de centralidad de las víctimas y no garantizaban la dignificación de las mismas. Pese a que esa propuesta fue reformulada y ajustada por la sala, consideramos que, tal como está diseñada, sigue sin cumplir el fin restaurativo que deberían tener estas propuestas", finalizaron.

