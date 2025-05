Víctimas de reclutamiento piden a exfarc reconocer abortos forzados y fusilamientos

Más de 120 víctimas de reclutamiento le hicieron un llamado a los excomandantes de las Farc para que reconozcan ante la JEP los casos de abortos forzados y fusilamientos que se presentaron durante el conflicto. Las observaciones las hicieron las víctimas durante varias audiencias ante la jurisdicción en las que se refirieron a lo que han dicho hasta el momento los excomandantes de la antigua guerrilla.

"Frente a las magistradas de la Sala de Reconocimiento de Verdad, las víctimas hicieron llamados claros a los comparecientes para que reconozcan hechos concretos como fusilamientos, abortos forzados, violencias sexuales, la anticoncepción obligatoria dentro de las filas y las violencias motivadas por prejuicios relacionados con la orientación sexual. Según expresaron en las audiencias, estas prácticas aún no han sido asumidas con franqueza por los excomandantes. Para algunas víctimas, reconocer la responsabilidad es un mecanismo fundamental de justicia", explicó la JEP.

En estas audiencias, las víctimas explicaron las múltiples formas de violencia que sufrieron mientras estuvieron en las filas de la antigua guerrilla. En especial frente a lo sucedido con los bloques oriental, sur, y el Comando Conjunto Central.

“Llevo 25 años esperando una palabra, que me digan, ¿qué pasó con ella? Para que le den paz a un corazón impaciente. Quiero que llenen ese vacío que tengo no solamente yo, si no muchas madres”, dijo una de las participantes en la audiencia.

Además, algunas de las víctimas relataron las problemáticas a las que se enfrenta incluso hoy en día debido al reclutamiento por parte de las Farc.

“Aparte de ser víctimas del conflicto, nos discriminan. Nosotros no podemos ir a una empresa a pedir trabajo porque sencillamente tenemos un expediente de desmovilizados e inmediatamente nos archivan. No podemos tener trabajo en una empresa”, dijeron en las audiencias del Caso 07 las víctimas de reclutamiento.