Video de Petro y los billetes es escabroso, una escena de mafiosos: Claudia López

La exsenadora Claudia López rompió su silencio y calificó deel video en el que aparece el exalcalde Gustavo Petro recibiendo dinero en efectivo, un hecho que hoy le está pasando al senador de la Colombia Humana.Si bien, la congresista argumentó que el objetivo de revelar el video era desviar la atención del debate contra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez por el caso Odebrecht,“El video es escabroso, espantoso. ¿Cómo no va ser escabroso ver a un político, en una sala oscura, recibir plata en efectivo?

Eso es una escena más de mafias que de campañas políticas”, manifestó.

Vea también: Expresidente del Polo Democrático rompe el silencio tras polémico video de Petro

Añadió que las explicaciones que ha dado el senador sobre las imágenes no han sido contundentes y se han dado “gota a gota”,“Eso tiene que aclararse ante un organismo imparcial e independiente y por eso le pido a la Corte Suprema de Justicia que lo haga.No es un señor que amenaza a sus contradictores y que deja ver en un debate que intercepta a sus contradictores”, añadió.Agregó que eso no es lo único espantoso,pues el fiscal general no es una “autoridad imparcial”.

