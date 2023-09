Video: monumental trancón en vía al Llano; hay retrasos de hasta tres horas

Una vez más, la vía al Llano se encuentra bloqueada debido a protestas, esta vez llevadas a cabo por los residentes del municipio de Guayabetal. Decenas de familias, transportistas y empresarios están varados en la carretera, esperando la normalización del tráfico en esta vital y a la vez complicada arteria que conecta los Llanos Orientales con el centro del país.

"Desde ayer, martes 19, estamos aquí desde las 9 de la mañana, cuando cerraron el paso. Hemos soportado el sol ardiente, el calor durante el día y las noches frías. Incluso hemos tenido que lidiar con la falta de alimentos, ya que los costos han aumentado considerablemente debido a esta situación. Tenemos un bebé de 10 meses que no está bien de salud; tiene un resfriado, y pasar una noche a la intemperie puede tener consecuencias graves", expresó a Noticias Caracol uno de los afectados atrapados en el kilómetro 35 de la vía al Llano.

Lo preocupante de esta situación es que la carretera principal afectada es justamente la vía que conduce al Llano, lo que significa que una vez más, la distribución de alimentos se ve paralizada.

La empresa concesionaria encargada de la vía al Llano, Coviandina, informó a las 6:25 de la mañana de este miércoles 20 de septiembre: "El cierre y bloqueo por parte de la comunidad en el Pr 59+000 en Guayabetal persiste. Los puntos de control en el kilómetro 0+000, kilómetro 35+000, kilómetro 44+000 y kilómetro 54+000 continúan cerrados".

¿Por qué protestan los habitantes de Guayabetal en la vía al Llano?

Yaneth Pabón, habitante de Guayabetal, Cundinamarca, se refirió a las razones por las cuales están bloqueando la vía al Llano y aseguró que los incumplimientos que les hicieron por parte del Gobierno y la nula solución a sus problemas de movilidad los llevaron a tomar estas vías de hecho.

“La razón del bloqueo de los habitantes de Guayabetal es por el incumplimiento de los acuerdos que hicieron con nosotros la ANI, Coviandina y el Ministerio de del Interior y los gobernadores de Meta y Cundinamarca. Lo que más nos preocupa es que se comprometieron a mitigar el riesgo en el kilómetro donde se ocasionó el derrumbe que afectó a cinco viviendas por el sismo que hubo”, señaló.

Pabón señaló que los bloqueos son la única forma de hacerse escuchar, pues hasta ahora no han tenido respuesta por parte del Gobierno nacional.

“Aquí el señor Petro no se ha asomado la nariz aquí en el municipio. Aquí en El Naranjal 28 muertos, Quetame terrible, la gente también se cansa… ayudas muy poco y el presidente al municipio no ha ido, piden abandonar ¿y la gente qué, que agache la cara, que no nos sigamos reportando?. Fuimos atropellados por la guerrilla, por los paramilitares y ahora también por el sismo y nadie ayuda”, indicó.

