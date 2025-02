Vientos del sur se convirtieron en un huracán de inconformismo: alcaldes de Nariño a Petro

Con el fin de buscar soluciones frente a una eventual parálisis de los proyectos viales para sus municipios, 50 de los 64 alcaldes de Nariño llegaron a Bogotá para reclamar del presidente Gustavo Petro que los vientos del sur que lo ayudaron a elegir son ahora “un huracán de inconformismo”.

Dicen que ya es hora que se conviertan en obras y programas reales que permita a las comunidades confiar nuevamente en el estado colombiano.

La indignación de los alcaldes nariñenses se da por el retraso de las obras y las respuestas en los ministerios en donde les aseguran que no hay recursos económicos y que deben esperar las adiciones presupuestales, dicen los alcaldes.

Los mandatarios municipales grabaron un video en el cual expresaron su rechazo a la posición del Gobierno nacional, pues están convencidos que las comunidades votaron por un cambio, el cual no se ha visto reflejado, por lo menos, en los 64 municipios de Nariño .

El duro reclamo fue hecho, luego que los mandatarios aseguraran que, desde hace varios meses, no reciben respuesta alguna de cómo están los proyectos viales ya priorizados y aseguran que no hay justificación alguna para que el estado colombiano los siga engañando con promesas que no se cumplen.

Los alcaldes que viajaron de los distintos municipios de Nariño, muchos de ellos fiando los pasajes en avión dicen que está clara la falta de un verdadero acompañamiento y que ellos sienten que falta más ese compromiso de inversión social en los territorios y nadie dice nada.

Dicen los alcaldes que los fuertes cuestionamientos al gobierno del presidente Gustavo Petro se hicieron por el incumplimiento de las obras y programas anunciados para la zona de frontera y solicitaron del mandatario de los colombianos los reciba en la casa de Nariño para que los escuche y de pronta solución a sus reclamos.

Los mandatarios locales de los municipios nariñenses aseguran que la paz total que anuncia el Gobierno nacional para sus territorios “no ha traído precisamente resultados positivos, sino todo lo contrario”, el inconformismo de las comunidades que todos los días les reclaman por el mejoramiento de las vías, la salud, educación y programas sociales que prometió el gobierno central.

Una de las mandatarias municipales dijo que el presidente Gustavo Petro aseguró en campaña que “el Pacífico era su prioridad y que iba a trabajar porque esta región tuviera un trato justo”, pero recalcó que “todo ha sido al contrario, porque no se ha visto la inversión de la que tanto hablaron, especialmente del Pacífico”.

“Ya hemos hecho muchas reuniones técnicas, ya hemos expresado nuestras necesidades ante ministros y directores de departamentos administrativos, porque nuestros municipios tienen muchísimos problemas y el presidente no dice nada, es hora que nos atienda” precisó otro de los alcaldes que se encuentran en Bogotá a la espera de una respuesta del jefe de estado.