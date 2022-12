Vio un video suyo en redes y comprobó que fue abusada sexualmente

El hecho, revelado por Noticias Caracol, ocurrió en octubre del año pasado. Sin embargo, la mujer solo se dio cuenta hasta mayo de 2016 al ver la grabación, pues lo último que recuerda de ese día es que recibió un trago de dos amigos.

“Si yo no veo el video a finales de mayo yo sigo mi vida sin saber lo que me habían hecho (…). Yo no recuerdo absolutamente nada de ese día”, dijo la víctima.

Las autoridades ya tienen identificados a los responsables y esperan que un juez emita la orden de captura.