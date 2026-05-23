Violencia en Silvia, Cauca: autoridades acuerdan ruta de diálogo entre comunidades indígenas

El Gobierno nacional, autoridades departamentales y municipales, junto con organismos de control e instancias internacionales, anunciaron una hoja de ruta para atender la crisis registrada en el municipio de Silvia, Cauca, luego de los hechos violentos ocurridos el pasado 21 de mayo entre integrantes de los pueblos indígenas Misak de Guambía y Nasa de Pitayó, que dejaron seis personas fallecidas y 121 heridas.

La decisión se dio tras una reunión realizada este 23 de mayo en Popayán, en la que participaron representantes del Gobierno nacional, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Silvia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y organismos internacionales como la ONU Derechos Humanos, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la MAPP-OEA.

En un comunicado conjunto, las entidades expresaron su solidaridad con las víctimas y reiteraron el llamado a resolver los conflictos comunitarios, interétnicos y territoriales por medio del diálogo social y político, evitando cualquier manifestación de violencia que afecte la convivencia y la paz en la región.

Las autoridades también destacaron las decisiones adoptadas por ambos pueblos indígenas para facilitar acciones humanitarias en medio de la emergencia, entre ellas el ingreso de personal médico, el traslado de heridos a centros asistenciales y la entrega de personas retenidas por parte de las dos comunidades. Estas acciones fueron coordinadas con autoridades locales, entidades del Gobierno y organismos humanitarios, bajo protocolos previamente acordados.



Según lo informado, tanto las autoridades Misak de Guambía como las Nasa de Pitayó expresaron su disposición para avanzar en una ruta de solución al conflicto una vez superen el periodo inmediato de duelo y se garantice la atención humanitaria integral a las comunidades afectadas.

Durante el encuentro en Popayán también se plantearon propuestas relacionadas con tierras, seguridad, atención psicosocial, protección de niños, niñas y adolescentes, además del esclarecimiento de los hechos ocurridos. Estas iniciativas serán evaluadas por las autoridades indígenas dentro del proceso de concertación que definan las comunidades.

El Gobierno nacional, junto con autoridades departamentales y municipales, aseguró que mantendrá acciones para garantizar la seguridad y la protección de los derechos humanos de las comunidades involucradas, en coordinación con sus autoridades tradicionales.

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Asimismo, las instituciones hicieron un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía caucana para promover un manejo responsable de la información, con el fin de evitar la estigmatización de las comunidades indígenas y prevenir una mayor escalada de la violencia.

El Gobierno también reiteró la disposición del presidente Gustavo Petro de reunirse con las autoridades indígenas de ambos pueblos para contribuir a una solución pacífica del conflicto que atraviesa el municipio de Silvia, en el oriente del Cauca.